El vocal de Belate, Gullermo Vallejo, afirma que el presidente de la mesa le pidió que revisase sus puntuaciones

Hoy se ha retomado en el Parlamento la Comisión de Investigación centrada estas primeras semanas en la adjudicación de la duplicación del túnel de Belate. Esta mañana ha comparecido Guillermo Vallejo, uno de los vocales de la mesa de contratación que ha vuelto a evidenciar las discrepancias entre los componentes de la misma. De hecho a llegado de calificar de “pesadilla” esa mesa de contratación y ha explicado la forma de actuar de su presidente Jesús Polo. Vallejo dio su mejor puntuación a Mariezkurrena, lo que motivó que Polo le recriminase un supuesto favoritismo hacia esta empresa. Aquí se produce una contradicción con lo que dijo Polo que se refirió a esa discusión como un asunto personal sin relación con Belate. Pese a todo, el vocal ha insistido en numerosas ocasiones que no se sintió presionado ni por Polo ni por ninguna empresa ni político para cambiar sus valoraciones.

Rumores

Sí ha confirmado lo que dijo el secretario de la mesa, Lorenzo Serena, sobre los rumores que decían que la obra se la iba a a llevar la UTE formada por Acciona, Servinabar y Osés. Reconoce que en esta ocasión ese run run era mayor que en otras obras y que él mismo fue uno de los que lo comentó en la propia mesa de contratación. Otro de los temas recurrentes en su comparecencia ha sido tratar de conocer si Jesús Polo sabía las votaciones de todos los miembros de la mesa antes de poner sus notas ya que el presidente dijo que él voto el tercero.

Cambio en UPN

Más allá de la declaración de Vallejo, la novedad en esta comisión es que Pedro Gómez ejerce ahora de portavoz de UPN en lugar de Javier Esparza que había estado las dos primeras jornadas. Mañana será el turno de otro de los vocales de la mesa de contratación, Francisco José Ansorena.