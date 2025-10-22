El vocal de Belate, Francisco Ansorena, afirma que al presidente de la mesa no le gustaba una empresa de la UTE de Mariezcurrena

Cuarta jornada de la Comisión de Investigación en el Parlamento de Navarra centrada estas primeras semanas en la adjudicación de las obras de duplicación del túnel de Belate. Hoy ha comparecido otro de los vocales la mesa de contratación, Francisco José Ansorena, que ha seguido la línea de ayer del vocal, Guillermo Vallejo. Y es que ambos han dejado claro que al presidente de la mesa, Jesús Polo, no le convencía la propuesta de la UTE formada por Mariezcurrena, Comsa y Nortúnel que quedó segunda a apenas 1,37 puntos de la UTE ganadora y que hubiese ganado sin las puntuaciones de Polo. Si ayer Vallejo dijo que Polo le recriminó que sus notas favorecían a la UTE de Mariezcurrena, hoy Ansorena ha afirmado que al presidente de la mesa no le gustaba una de las empresas que acompañaban a Mariezcurrena, aunque no ha querido aclarar si era Comsa o Nortúnel.

Orden de votación

Uno de los asuntos clave en la investigación es el orden en que votó Polo que afirmó haberlo hecho en tercer lugar, ni si conocía las votaciones de los otros miembros de la mesa, algo que tampoco ha podido confirmar. Eso sí, Ansorena ha aclarado que en ninguna otra de las otras aproximadamente 20 mesas de contratación en las que ha estado ha habido votos particulares y era preguntado por el motivo por el que decidieron no sustituir la votación de Jesús Polo pese a las sospechas del secretario.

Rumores

Ansorena ha confirmado que él es una de las cinco personas que comentó los rumores que señalaban que la UTE Acciona, Servinabar y Osésse iba a llevarla obra antes de conocerse el resultado final. No le daba una especial relevancia porque dice que es algo que sucede de forma habitual aunque ha reconocido que en el caso de Belate, este "ruido" era mayor por la magnitud de la obra. La Comisión se retomará la próxima semana con la comparecencia de otros dos vocales, Francisco José López y Pablo González.