Viserpal, economía circular con palés de madera

No importa qué actividad sea o si la empresa es grande o pequeña. Ninguna compañía industrial, independientemente del sector, podría pasar sin algo tan esencial como los palés. La empresa Viserpal, con sede en Berrioplano, no solo los fábrica, también los repara y recupera. Inmersa en pleno relevo generacional, esta empresa es completamente circular: se podría decir que aprovechan cada astilla de madera que entra en sus instalaciones. Hoy vienen a acercarnos esta firma su gerente, Martín Zalba, y uno de sus socios fundadores, Jesús Iribarren.

AIN, la Asociación de la Industria Navarra, acompaña desde hace más de cinco décadas al tejido industrial de nuestra Comunidad y, en el camino, ha aprendido la importancia de la colaboración, la necesidad de la innovación y la excelencia. Sin embargo, aunque todo cambie, su mayor valor siguen siendo las personas, que hacen posible este compromiso cada día.

AIN es una asociación privada que, a través de su conocimiento especializado en gestión y tecnología, fomenta la colaboración y la mejora de la posición competitiva de la industria y el entorno, para ser el referente en el desarrollo y mejora de la competitividad de las empresas industriales navarras.