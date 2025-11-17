La VII edición del ciclo 'Hamaika' se celebra del 18 al 27 de noviembre

El Conservatorio Superior de Música de Navarra (CSMN) celebra, del 18 al 27 de noviembre, la VII edición del ciclo 'Hamaika', su tradicional ciclo de otoño. Alumnado y profesorado protagonizarán un amplio programa de conciertos, presentaciones de trabajos fin de grado y encuentros interdisciplinares. La VII edición de Hamaika reúne la participación de varios de los itinerarios del Conservatorio Superior de Música de Navarra: Interpretación, Interpretación Jazz, Pedagogía y Composición. Los eventos se celebran en distintos espacios de la Ciudad de la Música de Pamplona, con horarios variados por la mañana y por la tarde, "mostrando la diversidad de la enseñanza musical y la creatividad del alumnado en todos los ámbitos formativos", destacan en una nota de prensa desde el CSMN. Este año, además, 'Hamaika' estrena imagen: el logo y la cartelería han sido diseñados por el alumno Raúl Mercero Ayúcar, tras una convocatoria interna abierta a toda la comunidad educativa.

Programación

El ciclo se inaugurará con un acto institucional en el Auditorio Fernando Remacha a las 19.00 horas, que incluirá la entrega del II Premio TFG 2025 y la presentación del I Premio TFG 2024, otorgado al exalumno Beñat Aizpiolea. El acto contará con intervenciones musicales del Conjunto de Guitarras, un Trío de Contrabajos y un Combo de Jazz, dirigidos por los profesores A. Martín y U. Insausti, E.Susano y A. Torre. El ciclo contará con la participación del reconocido pianista internacional Edgar Van Asselt, quien ofrecerá un concierto junto a la Big Band del Conservatorio Superior de Música de Navarra (CSMN) el miércoles 19 a las 19.30 horas en el Aula 3-1. Bajo la dirección de Iñaki Askunze, esta colaboración brindará al alumnado del itinerario de Interpretación Jazz la oportunidad de compartir escenario con un artista de amplia trayectoria internacional. El jueves 27 de noviembre, Hamaika pondrá el broche final a su séptima edición con una jornada "que sintetiza el espíritu del Conservatorio: apertura, colaboración y creación compartida". Durante la mañana, el Aula Guelbenzu acogerá un Concierto de Música de Cámara (prof. A.García, 12.00 horas), mientras que la jornada culminará en el espacio Intermezzo, a las 19.00 horas, con una nueva edición de la Jam Hamaika. Organizada por los Departamentos de Jazz, esta sesión abierta reunirá a estudiantes y docentes en torno a la improvisación y el intercambio musical.