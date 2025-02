Vicente Moreno: "Si pensamos que el domingo ya ganamos a la Real nos vamos a equivocar"

Osasuna juega dos años después la eliminatoria de cuartos de final de la Copa del Rey. Y lo hace precisamente contra el equipo que le eliminó el año pasado y que, hasta esta temporada, había sido una de las bestias negras de Jagoba Arrasate. Este año las tornas han cambiado: los rojillos vencieron en Anoeta en octubre con un claro 0-2 y repitieron este pasado domingo ganando 2-1 en El Sadar.

Pero Vicente Moreno ha sido rotundo: no sirven las comparaciones ni las victorias de este año, ni siquiera como componente anímico positivo de refuerzo de la autoestima: "Nos estaremos equivocando si enfocamos así el partido". El entrenador espera una Real Sociedad distinta y sobre todo un partido distinto. Para ganar tiene claro que su equipo debe "multiplicar lo que hizo bien el domingo, mejorar lo mejorable y acertar en las soluciones para las cosas distintas que se van a plantear sobre el césped".

Las posiciones que ocuparon el domingo Lucas Torró y Kike Barja son dos de las que están en duda en el once inicial, no solo porque ambos pidieron el cambio por sentirse cargados sino por una cuestión táctica. Bryan Zaragoza "no está para 90 minutos" pero podría ser titular para que no se dé la situación del último partido, en el que el míster quería darle más minutos pero solo quedaba una ventana de cambios que convenía retrasar.

Osasuna estará arropado por cerca de un millar de aficionados, ya que a los 645 de la zona visitante se van a sumar los que han adquirido entradas en otras ubicaciones del estadio.

Onda Cero Navarra transmitirá íntegramente el partido desde las 19:00 horas en los diales de Onda Cero Pamplona 94.2 FM, Onda Cero Tafalla 94.4 FM, Onda Cero Peralta 101.1 FM y Onda Cero Tudela 106.0 FM así como en la web www.ondacero.es/pamplona, la aplicación para dispositivos móviles y el canal de Youtube de Onda Cero Navarra. Narrará el partido Roberto Bascoy con los comentarios de Javier Saralegui, Javier Ábrego y Aitor Plaza.