Viana recibe a la princesa Leonor en el sexto centenario de la creación del título

La princesa Leonor, junto a los Reyes, realizan una visita a Navarra, en el primer viaje oficial de la heredera de la Corona a la Comunidad Foral y con el que quiere subrayar su vínculo a través del título que ostenta de princesa de Viana, que fue creado hace 602 años.Una intensa agenda llevará a los reyes y a la princesa durante el viernes y el sábado por Pamplona, Viana, el Monasterio de Leyre en Yesa, a Olite y a Tudela. Los reyes y la princesa Leonor han iniciado su viaje en el Palacio de Navarra, donde se han reunido con consejeros del gobierno y portavoces parlamentarios y han conocido el pergamino original de más de 600 años de antigüedad que creó el título de Príncipe de Viana. El hecho de haber podido ver este antiguo documento, ha supuesto para la princesa, según ha expresado en su dedicatoria a la firma em el libro de honor del Palacio de Navarra, su compromiso y le responsabilidad "para comprender aún más su dimensión histórica y simbólica".

Viana se vuelca

Los ciudadanos de Viana se han volcado este viernes en el recibimiento a la princesa Leonor que, acompañada de los reyes, ha visitado esta ciudad que da nombre al título que ostenta, junto con los de Asturias y Girona, cuando se han cumplido 602 años de su creación. Centenares de vecinos han salido a las calles de Viana para recibir a Felipe VI, la reina Letizia y la heredera de la Corona, princesa de Viana, que han recorrido sus principales edificios, y con los que han charlado y se han fotografiado. A su llegada, y después de visitar por la mañana el Palacio de Navarra en Pamplona, se han trasladado a Viana para acudir en primer lugar a la sede del Ayuntamiento, donde se han reunido con la corporación municipal, con su alcaldesa a la cabeza, Yolanda Gómez. Con ella han salido al balcón del Ayuntamiento a saludar a los vecinos aunque posteriormente los reyes se han retirado para dejar a la princesa de Viana en solitario. Después se han dirigido hasta las ruinas de San Pedro, a través de una calle que forma parte del Camino de Santiago, y han conocido la Casa de Cultura -antiguo Hospital de Peregrinos-, donde en 1998 Felipe VI entregó el Premio Príncipe de Viana al cineasta Montxo Armendáriz. Y es que esta ha sido la segunda ocasión en la que el jefe del Estado visita Viana, aunque en junio de 1998, lo hizo como príncipe de Asturias y de Viana por invitación de la corporación municipal.

Ruinas de San Pedro y jardines de Serrat

En las ruinas de la Iglesia De San Pedro, que fue el primer templo que se levantó en el siglo XIII en la por entonces villa de Viana, los reyes y la princesa han visitado la exposición con motivo del sexto centenario del título Príncipe de Viana. La muestra '600 años del Principado de Viana' es un recorrido histórico en el que, a través de seis paneles, se profundiza en el conocimiento sobre el Reino de Navarra, en la figura de Carlos III de Navarra y del Príncipe de Viana y en los motivos que llevaron a Viana a ser elegida como cabeza del Principado, como les ha explicado la técnica Pilar Martínez de Oncoz. La estancia de los reyes y la princesa en Viana ha terminado en los jardines dedicados al cantautor Juan Manuel Serrat, que llevan desde 2014 el nombre del cantautor -Hijo Adoptivo de la Ciudad-, con la que está vinculado desde niño, y en la que posee una vivienda que visita a menudo. Desde estos jardines los reyes y la princesa han podido observar lo que eran parte de los dominios del Principado de Viana, un conjunto formado por el valle del Ebro hasta la sierra de Cantabria. Tras esta visita, la princesa Leonor y sus padres se trasladarán al Monasterio de San Salvador de Leyre, donde se encuentran los restos de los primeros monarcas navarros.