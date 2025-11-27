Velada Femenina de Muay Thai y boxeo

Navarra de la mano de los clubes Fitbox Team e Iparbox impulsa el deporte femenino en el marco del Día Internacional contra la Violencia de Género con un evento de Boxeo y Muay Thai.

Se celebrará en el Polideportivo de Ezkabarte una jornada integral de actividades orientadas a la defensa personal, la visibilización del deporte femenino y la promoción de la igualdad a través del deporte.

La jornada dará comienzo a las 10:00 horas con una charla orientativa, dirigida especialmente a mujeres, sobre prevención, seguridad y herramientas prácticas para afrontar situaciones de riesgo.

A continuación, a las 10:30 horas, tendrá lugar un curso práctico de Defensa Personal Femenina, totalmente gratuito, impartido por Rosa Sola, especialista en la materia. Este taller busca dotar a las asistentes de recursos efectivos, mejorar su autoconfianza y reforzar la importancia del empoderamiento femenino.

A la 13:00 horas, el evento se trasladará al Centro Comercial Itaroa, donde se realizará un pesaje y presentación de diferentes boxeadoras, con el objetivo de dar visibilidad al talento femenino en los deportes de contacto y fomentar la participación de mujeres en estas disciplinas.

La jornada culminará a las 18:00 horas, nuevamente en el Polideportivo de Ezkabarte, con una gran velada de Muay Thai y Boxeo en la que participará una selección Navarra femenina que se enfrentará a deportistas de otras comunidades autónomas. Un encuentro deportivo que pone en valor el compromiso de las deportistas y su papel clave en la lucha por la igualdad.

Este evento combina formación, deporte y reivindicación social, destacando la capacidad del deporte como herramienta de cambio y sensibilización frente a la violencia de género.