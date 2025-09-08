Vecinos de La Txantrea se rebelan contra la cesión de suelo público a una cooperativa privada

En Onda Cero, nos hemos acercado ala polémica surgida en el barrio pamplonés de la Txantrea en torno a la construcción de unas viviendas colaborativas para mayores de 50 años, promovidas por la cooperativa Etxekide. El proyecto se levanta sobre un solar expropiado hace más de 25 años, inicialmente destinado a uso dotacional público, lo que ha generado malestar entre los vecinos, agrupados en el colectivo Koliving Kanpora, al que pertenece Íñigo Morales con quien hemos podido charlar unos minutos.

Según ha explicado Morales, los vecinos del barrio se enteraron tarde y sin información suficiente de la cesión del terreno, que se ha realizado por 75 años a una entidad privada. Denuncian la falta de concurrencia real en el proceso, ya que solo participaron dos cooperativas, y critican que los criterios de acceso sean estrictamente privados y económicos, dejando fuera a muchas personas con necesidades sociales.

Los vecinos consideran que se ha cometido una injusticia social, ya que creen que el suelo, siendo público, debería destinarse a proyectos de mayor alcance comunitario, como la ampliación del centro de salud mental colindante. Además, alertan de irregularidades urbanísticas en el proyecto, como la altura de los edificios o la ausencia de plazas de aparcamiento, incumpliendo la normativa.

El colectivo ha iniciado acciones legales para paralizar las obras, solicitando al Gobierno de Navarra que anule la cesión por no haberse realizado la desafección obligatoria del suelo. También reclaman que, de seguir adelante, al menos se establezcan condiciones sociales claras, como convertir las viviendas en alquiler social.

Mientras tanto, los trabajos ya han comenzado y se han talado varios árboles, lo que incrementa la indignación vecinal. Los residentes insisten en que no se oponen a las viviendas colaborativas, pero sí a que se construyan en un terreno que debería servir al bien común.