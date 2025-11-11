Los vecinos contrarios al 'cohousing' de la Txantrea acudirán a Anticorrupción y al Defensor del Pueblo

La plataforma 'Koliving kanpora' , que reúne a vecinos de la Txantrea contrarios a la creación de un ‘cohousing’ en la parcela de Alemanes, han anunciado en Onda Cero que va a acudir a la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción (OANA) y al Defensor del Pueblo de Navarra al considerar que "la licitación está mal hecha y no se puede ceder el derecho de uso de suelo". Por este motivo registrará una nueva instancia en el Gobierno de Navarra para que se revierta al uso inicial de la parcela que inicialmente estaba destinada a la construcción de una residencia de personas con trastorno mental grave.

Denuncian incumplimientos Gobierno Navarra

El portavoz de la plataforma, Iñigo Morales, ha señalado que "la licitación está mal hecha" y, por tanto, "no se puede ceder el derecho de uso de suelo porque es un bien demanial". Sostiene asimismo que las modificaciones realizadas por el Gobierno de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona para la cesión de los terrenos no son correctas: " En la licitación del 4 de julio de 2023, donde se cede el derecho de superficie, se incumple la Ley Foral 14/2007 porque es un suelo público y no se puede ceder, en este caso, a una sociedad cooperativa privada". Por este motivo, añade Morales, "hemos instado al Gobierno de Navarra a que declare nulo este procedimiento". "Su respuesta es que hay otro documento posterior en el que", apunta el portavoz del colectivo, "donde dije digo, digo Diego, es decir, donde decimos que aquí hay un derecho de superficie, ahora hay un derecho de concesión. Este documento proviene de una entidad inferior a la Consejería de Derechos Sociales y no puede subsanar una situación así una entidad con una rango inferior. A ello hay que sumar que no hay una publicación de este cambio". Por tanto, concluye Morales, "ahora mismo la cooperativa Etxekide está construyendo en un suelo cuya licitación es nula".

Antocorrupción y Defensor del Pueblo

La plataforma 'Koliving kanpora' habla de un "proceso opaco y de una decisión más política que técnica" y anuncia por ello nuevos pasos antes de que acabe el mes de noviembre. Entre ellos está acudir a la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción y al Defensor del Pueblo, donde quieren denunciar la situación. Su portavoz, Iñigo Morales, anuncia que "vamos conjuntamente tanto los vecinos de Ermitagaña como los de la Txantrea, ya que en Ermitagaña hay otra sociedad cooperativa, Etxekonak Bat que quiere construir cerca de las piscinas de San Juan". Confían en que ambas instituciones "respalden los incumplimientos", si bien se muestran conscientes de el pronunciamiento "no será vinculante". Asimismo, junto a estos pasos, volverán a presentar una instancia al Gobierno de Navarra para que declare nula la licitación. "Vamos a solicitar por un lado al Gobierno de Navarra y por otro al Ayuntamiento de Pamplona que solicite la reversión de este suelo por incumplimiento de las condiciones que tienen en las dos actas, tanto en la de 2008 como en la de 2022. Pedimos que se revierta y al Ayuntamiento de Pamplona que lo utilice para lo que realmente era, que era para salud mental, ya que creemos que hay bastante más necesidad en la construcción de un recurso de este tipo que a las que se está destinando ahora mismo este suelo".

Gobierno y legalidad proceso

La consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu, ha señalado, tras ser cuestionada por el anuncio realizado por la plataforma 'Koliving kanpora' de acudir a la OANA y al Defensor del Pueblo, que "todas las actuaciones administrativas que se han hecho en torno a este proyecto son acordes con la legalidad vigente, tanto en el ámbito municipal como en el ámbito del Gobierno de Navarra. Lo hemos hecho conforme a lo que señala la legalidad, haciendo un concurso público y utilizando unas parcelas que son dotacionales y que por tanto están previstas en la normativa que puedan utilizarse para este tipo de recursos".