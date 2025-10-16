Uxue Barkos: “Ojalá las sospechas se queden sólo en eso porque si no estaríamos hablando de un cataclismo político”

La senadora navarra y presidenta de la Comunidad Foral entre 2015 y 2019, Uxue Barkos, ha analizado en Más de Uno Pamplona los primeros compases de la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que investigará la adjudicación de obra pública en Navarra en los últimos años. Comisión en la que Uxue Barkos deberá comparecer, al igual que su antecesora en el cargo, Yolanda Barcina, y la actual presidenta María Chivite. La actual senadora de Geroa Bai desconoce todavía cuando será citada a declarar en la cámaras, si bien se muestra tranquila y dispuesta a ofrecer las explicaciones que sean necesarias: “No creo que se nos esté llamando por otra cosa que no sea sino aportar en torno a aquellos proyectos que tuvieron lugar durante nuestros mandatos. Yo, desde luego, y entiendo que lo mismo le ocurre a Yolanda Barcina, no me siento de ninguna manera institucionalmente concernida”.

Votación mesa contratación

Llama la atención para Uxue Barkos, tras escuchar las declaraciones del secretario de la mesa de contratación, Lorenzo Serena, en la que afirmaba que varias personas comentaran de antemano de que la obra seria concedida a la UTE Acciona, Servinabar, Osés, que, a pesar de la advertencia, la concesión saliera adelante por mayoría: “Si ocho son los miembros de la mesa y la mayoría le da a esa UTE una concesión, lo que nos está diciendo es que algunos de los que dijeron haber escuchado que una UTE iba a ser la concesionaria, votaron en la mayoría por esa UTE. Es muy grave lo que se está diciendo si no hay mayor prueba o incluso indicio, es gravísimo”.

Resolución final

En ese sentido, sostiene Barkos que, “ quienes formamos parte del gobierno y el resto de las formaciones políticas, deberíamos estar interesadas también en que esto se resuelva sin las consecuencias que algunos quieren ver”. Y apunta, finalmente, porque “se resuelva razonablemente y dejando las sospechas sólo en sospechas porque si no estaríamos hablando entonces de un cataclismo que tendría consecuencias de todo tipo, de un cataclismo político”.