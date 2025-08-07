UPN pide la comparecencia en el Senado de Chivite y Barkos; el PSN cita a Barcina y Arizcuren

UPN va a citar a comparecer en el Senado a la presidenta navarra María Chivite y su antecesora en el cargo, Uxue Barkos, entre otras personas que entiende pueden aportar explicaciones en la investigación del caso Koldo y cuya comparecencia no ha salido adelante en la Comisión de Investigación abierta en el Parlamento de Navarra. Además de las presidentas de Navarra los regionalistas solicitarán la citación en el Senado del dimitido secretario de Organización del PSN Ramón Alzórriz, la exconsejera de Hacienda de Navarra y hoy ministra Elma Saiz, el exconsejero y hoy senador Javier Remírez, el consejero José Luis Arasti y todos los trabajadores que ha tenido desde sus inicios la empresa Servinabar 2000, SL, incluidos la hermana de Santos Cerdán y la pareja de Ramón Alzórriz.

Comparecencias rechazadas en Parlamento

Son comparecencias que habían sido propuestas para la Comisión de Investigación sobre adjudicaciones de obras públicas creada en el Parlamento de Navarra, pero que no se aprobaron el pasado martes, según la oposición, por el pacto de PSN, EH Bildu y Geroa Bai. Para la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, "es imprescindible que todas estas personas den explicaciones acerca de las operaciones y los contratos que se están investigando en el marco de la supuesta trama de mordidas en adjudicaciones de obras públicas que habría liderado Santos Cerdán”. El diputado navarro del PP, Sergio Sayas, ha avanzado que apoyarán la petición y ha considerado “lamentable" que EH Bildu y Geroa Bai sigan "anteponiendo sus intereses partidistas a que los navarros y navarras podamos conocer qué ha sucedido con las adjudicaciones en las que han participado las empresas que se están investigando por la UCO".

PSN pedirá comparecencia Barcina y Arizcuren

Tras conocerse esta petición de comparecencias el PSN ha anunciado que citará a la expresidenta del Gobierno de Navarra Yolanda Barcina y al ex vicepresidente de UPN, Óscar Arizcuren. La portavoz socialista en el Parlamento de Navarra, Ainhoa Unzu, considera que los testimonios de los regionalistas Barcina y Arizcuren "son importantes", dado que el gobierno de Barcina otorgó todas las licencias iniciales del proyecto de Mina Muga y condecoró a Koldo García, mientras que Arizcuren fue beneficiario de pagos de Servinabar de acuerdo con la documentación de Hacienda Navarra. Unzu acusa a UPN y PP de hacer un "uso completamente irresponsable de las instituciones" a la par que sostiene que "lo que no han conseguido aquí, lo intentan fabricar en Madrid”.