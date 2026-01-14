La transformación de San Jorge durará 40 meses y costará 26,5 millones

La planificación general establece siete fases de desarrollo de los trabajos, cinco de ellas, soterramiento de la avenida de Navarra incluido, que se pueden llevar a cabo antes del desarrollo del PSIS del tren de alta velocidad y otros dos que habría que acometer una vez que se ejecute ese PSIS. El documento recoge un avance de cronograma de las diferentes fases y actuaciones que se podrían ejecutar a lo largo de 40 meses. De forma orientativa, se incorpora una estimación económica global del presupuesto de la obra que alcanza los 26,5 millones de euros.

La finalidad de este plan de actuaciones es establecer un marco estratégico, temporal y funcional que permita ordenar las intervenciones, definir su secuencia y analizar su impacto general en la movilidad del barrio y de su entorno, a partir de la propuesta VerdeANDO, ganadora del concurso de ideas para transformar San Jorge. Este documento general constituye un paso previo a la redacción de la planificación detallada. Junto a este plan de acciones, se está trabajando también en un segundo frente que tiene que ver con la redacción del proyecto de ejecución del soterramiento de la avenida de Navarra a su paso por San Jorge.

En octubre del pasado año, Gerencia de Urbanismo adjudicaba el procedimiento negociado del contrato de servicios para el desarrollo de las actuaciones de transformación de San Jorge a los equipos redactores de la propuesta VerdeANDO, que conformaban OFS Sociedad Cooperativa Profesional y SERTECNA, por un importe de 648.000 euros. Tras la entrega del documento de planificación general, se ha aprobado un primer pago de 78.408 euros, que se corresponde con el 40% de los 162.000 euros destinados en ese contrato al plan de acciones y actuaciones. El 60% restante se facturará cuando se entregue la planificación detallada. Los otros 486.000 euros se pagarán, a partes iguales, cuando se redacte el proyecto definitivo de soterramiento y por la dirección de obra del proyecto.

Soterramiento de la avenida de Navarra

A partir de la propuesta VerdeANDO y del análisis realizado, se identifican de forma general diferentes líneas de actuación, que se distribuyen posteriormente en fases de ejecución. Se reconocen actuaciones estructurantes como el soterramiento de la avenida de Navarra, la afección al puente ferroviario que la sobrevuela, la reordenación de los accesos norte y sur al barrio o la reconexión este – oeste del tejido urbano. Asimismo, se plantean actuaciones de movilidad interna con una reconfiguración de la avenida de San Jorge con criterios de reducción de carriles, calmado de tráfico y mejora de la seguridad vial; a implantación de supermanzanas y espacios de coexistencia en el interior del barrio, o el refuerzo del cinturón viario perimetral. Por último, se identifican actuaciones urbanas y ambientales, como la creación y consolidación de espacios verdes y de estancia, incluyendo el parque central; la renaturalización de calles y espacios intersticiales; la aplicación de estrategias de urbanismo táctico en ámbitos compatibles con la existencia de garajes subterráneos o la integración con el parque fluvial del Arga.

Desde el punto de vista de la movilidad y el tráfico, la secuencia de fases planteada garantiza el mantenimiento de la accesibilidad al barrio durante todo el proceso, la compatibilidad con el transporte público y los itinerarios peatonales y ciclistas y la posibilidad de ejecución progresiva, sin necesidad de actuaciones simultáneas de alta complejidad. La planificación general definida resulta coherente, viable y adaptable, y constituye una base adecuada para el desarrollo posterior de la planificación detallada y de las memorias valoradas correspondientes a cada una de las actuaciones.

Esa planificación general se estructura en dos momentos diferenciados en el tiempo y dependientes del desarrollo del PSIS del tren. Un momento, que se corresponde con el actual, previo al desarrollo del PSIS en Pamplona; y otro, a futuro, una vez que se desarrolle el PSIS. Las actuaciones de este momento actual se dividen en cinco fases de actuación, definidas atendiendo a criterios de funcionalidad urbana, impacto en la movilidad, viabilidad técnica, económica y capacidad de ejecución progresiva, pudiéndose desarrollar cada una de forma independiente.

Siete fases independientes

La Fase I, centrada en la avenida de Navarra y la avenida de San Jorge, constituye la actuación estructurante del conjunto, al abordar los principales ejes viarios del ámbito y permitir la reorganización del tráfico de paso y de barrio. Esta fase resulta clave para mejorar de forma inmediata la movilidad, reducir afecciones y generar las condiciones necesarias para el desarrollo ordenado de las fases posteriores. La Fase II englobará actuaciones que, cercanas al ámbito, no afecten a la conectividad de la Fase I. Estas actuaciones serán dos y se centrarán tanto en un nuevo desarrollo en el entorno del campo de fútbol y su parcela adosada como en el posible desdoblamiento de la PA-30 y la mejora de la rotonda de Ofitas.

La Fase III incluirá una serie de actuaciones necesarias para mejorar la conectividad entre el barrio y Fase I. Se dividirá en tres actuaciones más concretas: la actuación en la calle Doctor Juaristi y en la zona escolar, que permite consolidar los beneficios de la fase anterior desde una perspectiva de movilidad local, seguridad vial y mejora del espacio público, prestando especial atención a los entornos educativos y a los desplazamientos peatonales cotidianos; la ordenación del viario local y de los espacios interiores, que permite completar la transformación urbana del barrio mediante la reurbanización de las calles Doctor Labayen y Doctor Juaristi; y la actuación a realizar en la calle Doctor Húder.

La Fase IV incluirá la mejora de las plazas y espacios interiores de los edificios, reforzando la calidad urbana, la accesibilidad y la cohesión del tejido residencial. Finalmente, la Fase V, que completa la actuación sobre el resto de la avenida de San Jorge, refuerza la continuidad urbana y funcional del eje, garantizando una sección homogénea, calmada y compatible con los nuevos criterios de movilidad y uso del espacio público definidos en el conjunto de la propuesta.

Una vez desarrollado el PSIS, se plantean dos nuevas fases que serán necesarias para el acople con la fase I. La fase VI consistirá en la adecuación del tráfico a la nueva situación y la conexión de la calle Muelle con la nueva actuación del PSIS. La fase VII consistirá en la adaptación del acceso norte al barrio, una vez desaparecida la plataforma del tren y la creación de los ramales de incorporación a la avenida de Navarra de una manera definitiva.

Planificación general. Transformación del barrio de San Jorge

ACTUACIONES ANTERIORES AL DESARROLLO DEL MPSIS DEL TREN

· FASE 1. SOTERRAMIENTO AVENIDA DE NAVARRA

· FASE 2. ACTUACIONES INDEPENDIENTES DE LA FASE 1

o 2.1. ACTUACIÓN EN EL AMBITO DEL CAMPO DE FÚTBOL

o 2.2. DESDOBLAMIENTO PA-30 Y MEJORA ROTONDA OFITAS

· FASE 3. ACTUACIONES DE CONECTIVIDAD CON LA FASE 1

o 3.1. ACTUACIÓN DOCTOR JUARISTI-ZONA ESCOLAR

o 3.2. ACTUACIÓN DOCTOR LABAYEN-DOCTOR JUARISTI

o 3.3. ACTUACIÓN DOCTOR HÚDER

· FASE 4. ACTUACIONES INTERIORES

· FASE 5. ACTUACIÓN AVENIDA SAN JORGE ESTE

ACTUACIONES POSTERIORES AL DESARROLLO DEL MPSIS DEL TREN

· FASE 6. ACTUACIÓN EN CALLE MUELLE

· FASE 7. ADECUACIÓN DE FASE 1 AL MPSIS DEL TREN