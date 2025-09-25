Los trabajadores de BSH menores de 50 años adelantan su salida al 6 de octubre

Se adelanta la salida de los trabajadores de BSH menores de 50 años al próximo 6 de octubre, una situación que afecta en torno a 160 personas. Un anuncio que han realizado en Onda Cero el presidente del Comité de Empresa de BSH en Esquiroz, Juan José Hermoso de Mendoza, y el portavoz de CCOO en BSH, Iñaki Martín, y que llega tras la última reunión de seguimiento del ERE celebrada ayer entre representantes de la plantilla y la dirección de la empresa.

Sin producción

En las últimos meses , debido a la situación generada por la aprobación del ERE, no se estaba realizando producción en la factoría de Esquiroz. Esta situación ha motivado que se adelante el despido de los trabajadores de esta edad, no así de los mayores de 50 que deberán esperar al mes de diciembre. El portavoz de CCOO en BSH, Iñaki Martín, reconocía en Onda Cero que "la fabrica está parada y no se está trabajando ni produciendo". "En agosto se trabajó al 40% y 50% pero ahora la gente esta desmotivada y la propuesta que hizo la empresa era irrisoria". En cuanto a la reindustrialización de la factoría de Esquiroz hay tres empresas interesadas, una de Defensa, otra del ámbito de las energías renovables y una Papelera, si bien todavía no ha cristalizado ninguna de las opciones. Se espera que en el mes de octubre, cuando se puedan acometer los PERTES, haya algún paso.