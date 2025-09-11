SINDICATOS

Steilas, LAB, ELA y Sortzen se concentran bajo el lema ''Queremos estudiar en euskera. Fuera el PAI".

La protesta la han realizado frente al Parlamento de Navarra

Steilas, LAB, ELA y Sortzen se concentran bajo el lema ''Queremos estudiar en euskera. Fuera el PAI". | Sindicatos

Frente al Parlamento miembros de Steilas, LAB, ELA y Sortzen se han concentrado bajo el lema 'Euskaraz ikasi nahi dugu. PAI pikutara' ('Queremos estudiar en euskera. Fuera el PAI'). El portavoz de los sindicatos, HODEI TAPIAS, ha recordado que este año se han implantado ciertos cambios en la normativa que obligan a impartir más sesiones en inglés en detrimento del euskera. Por ello reclama al consejero de Educacion, Carlos Gimeno, que reconozca las recomendaciones realizadas por el Defensor del Pueblo en cuanto a las familias con niños y niñas en modelo de D PAI.

