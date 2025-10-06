De sistemas y canteranos

En "Caliente Caliente" Sebastián Jáuregui, Jesús Brun, Juan Carlos González Gabari y Miguel Ángel Butragueño opinan junto con Javier Saralegui sobre el estilo de juego de Osasuna y su victoria in extremis contra el Getafe. Con teorías para todos los gustos, las reflexiones van coincidiendo en determinados puntos: el sistema con tres centrales y dos carrileros exige de estos últimos una profundidad que no siempre tienen y a veces condena a Budimir, delantero rematador, a recibir el balón demasiado lejos de la portería contraria.

El centro del campo, además, desempeña otro rol diferente que el del año pasado, con matices en las posiciones de los jugadores que en algunos casos les benefician, como a Moi Gómez y Rubén García al no estar tan pegados a la banda, y en otros incluso les perjudican, con Aimar en un papel algo menos relevante. Moncayola está en un momento destacado desde hace tiempo y algún contertulio se pregunta por qué no vemos más a Iker Muñoz y aún lamenta (opinión mayoritaria) la dolorosa salida de Pablo Ibáñez. Aún teniendo en cuenta que las dos partes tuvieron que ver en ello, ver a un navarro en plena eclosión futbolísticas salir de Osasuna y tener un papel importante en su nuevo destino, el Alavés, se hace extraño.

Con los arbitrajes hay también mayoría cualificada: el VAR tiene despistado al aficionado y a los jugadores, y da la impresión de que también a sus propios integrantes. Las diferencias de criterios en jugadas similares desconciertan al mundo del fútbol, aunque para un club como Osasuna la balanza final siempre saldrá positiva con la implantación del videoarbitraje.