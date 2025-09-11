Sheraldo Becker: "He jugado en la izquierda, la derecha y el centro. Lo que quiera el entrenador"

Por fin Sheraldo Becker ha entrenado con sus compañeros. Su fichaje por Osasuna se completó en los últimos minutos del mercado de verano y después se fue con la selección de Surinam a disputar partidos oficiales. Hasta ayer no llegó a Pamplona, ciudad de la que ya tiene referencias gracias a Mikel Merino: "Me ha dicho dónde vivir y cómo es la gente. Me ha dado información muy positiva. Le llamé después de haber tomado la decisión de venir aquí, y fue importante que Braulio me demostrara que conoce mi manera de jugar y me hablara de que encajaba en el equipo".

Becker se ha mostrado feliz y risueño en su presentación. En un inglés fluido ha explicado que sus características principales son "la velocidad, la potencia y la táctica" y está convencido de que le irán bien los sistemas de juego que plantee Alessio Lisci: "He jugado en la derecha, en la izquierda y en el centro. No tengo ningún problema, me gustan todas las posiciones. También jugué 4 años y medio antes de venir a España con dos delanteros por delante. Donde quiera el entrenador que juegue, ahí estaré preparado".

Después de la primera sesión con sus compañeros Sheraldo Becker está listo y a disposición del entrenador por si considera que puede debutar este domingo contra el Rayo Vallecano.