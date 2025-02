Sergio Herrera: "Europa pasa por El Sadar"

Sergio Herrera lo tiene claro: Osasuna tiene equipo "para poder hacer muchas cosas. Obligación de ir a Europa no, pero ilusión sí. Tenemos buen equipo y buen vestuario, la labor de Vicente (Moreno) se está viendo reflejada en el campo, y está claro que Europa pasa por El Sadar. Si conseguimos que sea un campo fuerte tendremos más opciones".

El guardameta rojillo ha reconocido que ha estudiado la manera de rematar a portería de las estrellas del Real Madrid: Bellingham, Vinicius, Rodrygo o Mbappé, y se ha mostrado convencido de que no pueden cometer ningún error para tener opciones de ganar: "El Madrid de la nada se pone por delante y ya no hay partido. No perdonan en los pequeños detalles".

En la ida Osasuna perdió de manera clara: "Las últimas visitas al Bernabéu no han sido las mejores. Pero va a ser un partido distinto. El Sadar nos va a tener al 200%. No tenemos que conceder nada, porque no perdonan".

El portero rojillo será titular un día más en un once en el que repetirán todos menos el sancionado Boyomo, que dejará su sitio a Jorge Herrando.