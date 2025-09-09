Sara Maldonado: "Caminar no es suficiente para las personas con riesgo cardiovascular"

La profesora de la Universidad del País Vasco Sara Maldonado impartirá una jornada de formación en el Centro de Estudios e Investigación en Medicina Deportiva, el CEIMD, dirigida tanto a profesionales del deporte como a cualquier persona interesada que lleva como título "Ejercicio Físico en personas con riesgo cardiovascular: una necesidad y no una opción".

En esta entrevista en Radioestadio Navarra la también doctora y licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte responde a preguntas como por qué es una necesidad el ejercicio en ese sector de la población y si es suficiente, por ejemplo, con una hora diaria de paseo. Sara Maldonado resalta la importancia de realizar ejercicios de fuerza, que no tiene por qué ser con aparatos o en gimnasios: "una sentadilla bien hecha, es decir, levantarte de una silla y volverte a sentar, ya es ejercicio de fuerza", y aclara que conviene, por ejemplo, separar el análisis de la obesidad del de la masa muscular. "Conviene quitar el foco de la grasa y ponerlo en el músculo". La pérdida de masa muscular y de fuerza tiene una relación directa con la pérdida de cognición y con una mayor fragilidad en un sector de la población, por ejemplo, más sensible y preocupado con las caídas.

En la página web www.deportenavarra.es se puede obtener información de cómo inscribirse a la charla de Sara Maldonado, que se celebrará el jueves día 11 en el CEIMD.