Santos Induráin: “El descenso de casos nos lleva a un optimismo moderado, pero hay que apuntalarlos y consolidarlos”

En una entrevista en Onda Cero la consejera de Salud, Santos Induráin, ha valorado que en los últimos días ha bajado tanto la incidencia, como la positividad en Navarra, lo que es "una buena noticia".

Respecto a los datos asistenciales ha señalado que en la hospitalización hay "contención". En cuanto a las UCI, ha remarcado que tenemos "una situación de ocupación importante" que va a tardar una o dos semanas en modificarse".

En cualquier caso, la consejera ha asegurado que en estos momentos "ningún ciudadano navarro va a tener problema en la atención que necesite tanto a nivel hospitalario como de puestos críticos". Recalca que "no hay problema de camas", sin embargo, recuerda que pese a la mejoría la situación "es frágil, difícil y no deseable". En este sentido, ha recordado que ya se han desprogramado algunas actividades quirúrgicas como "a nivel de verano" pero "no las urgentes".