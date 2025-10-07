Sammy Lee: "Quiero ver El Sadar"

Sammy Lee, jugador del Club Atlético Osasuna entre 1986 y 1990, mantiene un grato recuerdo de su estancia en Navarra. "En Pamplona los amigos son para toda la vida, no para cinco minutos. Tengo que dar las gracias a todo el mundo allí porque se portaron de una manera increíble conmigo y con mi mujer".

El que fuera centrocampista de Liverpool y Osasuna, entre otros equipos, está estos días en Bilbao con motivo de un festival de cine y deporte en el que participa el Athletic Club. Preguntado por la majestuosidad del nuevo estadio de San Mamés, el ex rojillo desvela que quiere venir a Pamplona dentro de unos meses: "San Mamés es muy impresionante pero quiero ver El Sadar, ¿eh?", asegura antes de pedir disculpas por un castellano que dice que se le ha olvidado pero en el que se defiende muy bien.

Conoce algo de la actualidad de Osasuna: "Está en Primera División, que es lo más importante, la liga es muy díficil y muy dura". Cuando le decimos que la sala de prensa del Sadar se llama "Michael Robinson" se emociona: "Michael fue para mí más que un amigo, fue como mi hermano". Así que incluirá la sala de prensa del estadio en su próxima visita a Navarra.