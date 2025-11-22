Saltan las alarmas tras la derrota de Osasuna ante la Real Sociedad en El Sadar

Salió bien Osasuna, dominador y con más ritmo hasta que la Real impuso su calidad en el centro del campo, algo que acompañó de la velocidad en la parcela de arriba.

Raúl García de Haro gozó de dos ocasiones claras ante la desesperación de El Sadar. En el minuto 40 el centro de Moncayola desde el córner lo remató Catena adelantando a los rojillos antes del descanso.

En la reanudación, en un ataque de la Real en minuto 53, Brais Mendez disparó con la zurda y, tras desviarse al golpear en la pierna de Juan Cruz, el balón terminó en la red. Momentos de desconcierto en la escuadra rojilla que aprovechó el equipo txuriurdin para darle la vuelta al marcador; tras pase de Oyarzábal en una buena jugada colectiva, Guedes sacó un buen tiro cruzado que Herrera no pudo atajar.

Brais Méndez dispara para poner el 1-2 | Jesús Diges - EFE

Osasuna lo intentó, sobre todo con centros laterales que no encontraron rematador. En el minuto 81 Barrenetxea vio adelantado a Sergio Herrera y, desde el círculo central, metió el gol de la jornada y puso el 1-3 definitivo. En las postrimerías del encuentro Arguibide, que jugaba sus primeros minutos en Liga, fue expulsado tras una entrada a Sergio Gómez.

Cuarta derrota en los últimos cinco partidos que hacen que el equipo de Lisci se hunda en la clasificación con apenas 11 puntos en 13 partidos disputados.