VW Sagamóvil presenta el nuevo T-Roc

El concesionario VW Sagamóvil presenta el nuevo modelo T-Roc en un evento en el que se pudo disfrutar del nuevo vehículo allí expuesto y de multitud de actividades amenizadas con un cóctel y música en directo.

Este jueves tuvo lugar en el concesionario oficial Volkswagen Sagamóvil, perteneciente al Grupo Mundómovil, la presentación oficial del nuevo Volkswagen T-Roc, a la que asistieron clientes, colaboradores y seguidores de la marca. El evento, envuelto en una atmósfera festiva y muy rompedora, combinó la exposición de los nuevos vehículos con diversas actividades: un photocall para fotografías, música en directo, un cóctel para los invitados y reparto de regalos promocionales.

El acto fue inaugurado por el Director Comercial de Sagamóvil, Juan Andía, quien expresó su gran entusiasmo ante la nueva generación del T-Roc: aseguró sentirse “muy ilusionado” con la incorporación al catálogo, resaltando la apuesta de la marca por la innovación y el confort. A continuación, los asistentes pudieron conocer de cerca los distintos acabados del vehículo, conversar con asesores técnicos y apreciar de primera mano las novedades que lo convierten en una de las opciones más atractivas del segmento de SUV compactos. Así, este acto reforzó la apuesta de Sagamóvil por acercar al cliente la experiencia completa de compra, no sólo un vehículo, sino un momento especial. Así lo explica en esta entrevista en Radioestadio Navarra con Javier Saralegui.

Sobre el nuevo Volkswagen T-Roc

El nuevo T-Roc representa la segunda generación de este exitoso SUV compacto de Volkswagen. Su diseño exterior ha sido completamente renovado, con líneas más expresivas y una presencia que refuerza su carácter. En su interior, el T-Roc ofrece una importante mejora en calidad: cuenta con un habitáculo rediseñado, materiales de tacto suave, iluminación ambiental y opciones tecnológicas propias de segmentos superiores.

En cuanto a motorizaciones, el nuevo T-Roc se lanza con motores turbo gasolina mild-hybrid (eTSI), que combinan eficiencia y respuesta, siempre asociados a cambio automático DSG. Además, gracias a un aumento en las dimensiones (unos 12 cm más de longitud), ofrece mayor espacio interior y un maletero más amplio, con hasta 475 litros de capacidad. Por todo ello, el nuevo T-Roc se posiciona como una opción muy competitiva para quienes buscan un SUV compacto moderno, eficiente, cómodo y tecnológicamente avanzado.