Rumbos olvidados: “La bicicleta es la excusa, el objetivo es salvar vidas”

En Más de Uno Pamplona hemos podido acercarnos hoy a la aventura solidaria de Xabi Luna y Sheila Sevilla, quienes desde el pasado abril se encuentran realizando el proyecto "Rumbos olvidados", 20.000 kilómetros en bicicleta con un objetivo muy especial: recaudar 100.000 euros para mejorar infraestructuras sanitarias, educativas y de acceso al agua en lugares como Tayikistán, Angola, Camerún, Bolivia y Ucrania.

De momento han realizado 80 etapas, más de 5.300 kilómetros atravesando carreteras imposibles, desiertos y fronteras inesperadas, como las de Grecia o Azerbaiyán, donde llegaron casi por sorpresa. Su viaje no es solo físico: es también humano. A lo largo de la ruta, destacan la hospitalidad de las comunidades que les han acogido, ofreciéndoles comida, techo y amistad, aun sin compartir idioma.

En Tayikistán han vivido un momento especialmente emocionante: la inauguración ayer de un centro sanitario reformado gracias a este proyecto solidario. El contraste entre las limitaciones de los recursos médicos allí y la realidad de España ha impactado profundamente a Sheila, enfermera de profesión.

Su travesía combina esfuerzo, cooperación y compromiso social. La bicicleta es solo una excusa para visibilizar realidades olvidadas y promover la solidaridad internacional. A pesar de que apenas han conseguido un 10% de su objetivo económico, siguen animando a colaborar a través de las páginas yoslocuento.org y rumbosolvidados.com.

Sus próximos destinos son Angola y Camerún, donde levantarán pozos de agua y placas solares, Xabi y Sheila continúan pedaleando con la convicción de que cada kilómetro cuenta y cada donativo marca la diferencia.