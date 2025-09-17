Rubén Martínez, director de Caja Rural: "El techo de Balderstone no lo conoce ni él"

La Vuelta a España ha terminado con buenos números para el equipo ciclista navarro Caja Rural - Seguros RGA. Muy buenos, de hecho. Abel Balderstone y Jaume Guardeño quedaron 13º y 14º en la clasificación general, el equipo fue el 4º clasificado en conjuntos y Joel Nicolau se llevó el premio a la combatividad.

Lo único que le ha faltado al equipo ha sido una victoria de etapa, pero han estado muy caras. Entre Vingegaard, Jay Vine, Ayuso y Philipsen se han llevado la mitad de los triunfos. Ha habido corredores de Caja Rural en casi todas las escapadas importantes de las etapas, y Balderstone quedó décimo en la subida final al Angliru. "Es una pena que no tuviera el día de la etapa navarra las piernas que tuvo en el Angliru", lamenta el director deportivo Rubén Martínez, "pero empezó la carrera un poco justo porque venía de pasar una enfermedad en la concentración en altura anterior al inicio de La Vuelta". Rubén alaba al campeón de España contrarreloj asegurando que "es un corredor de carreras de tres semanas, y de cada mil ciclistas salen diez de esos. No sabe ni él cuál es su techo".

Después de los triunfos en etapas o en carreras, Rubén Martínez reconoce que lo más satisfactorio es ver cómo dos ciclistas que vienen del filial, Balderstone y Guardeño, están creciendo a pasos agigantados: "Ambos han demostrado que pueden estar con los mejores del mundo", asegura. Como equipo el director deportivo cree que han hecho "la mejor Vuelta de todas en las que yo he estado". Una vez que se vieron sextos en la clasificación por escuadras fueron claramente a por el cuarto puesto. Y lo consiguieron.

Este año tampoco van nada mal en la clasificación UCI, esa espada de Damocles que obliga a los equipos a pelear por puntos en cada carrera para estar entre los 30 mejores que tienen derecho a ser invitados a las grandes vueltas: "Queríamos estar entre los 25 primeros, y lo estamos consiguiendo", afirma Rubén. Ahora toca rematar la temporada tras una Vuelta extraña por las protestas en contra de la participación del equipo Israel Premier-Tech que se vivieron en carrera y que afectó a todo el pelotón. "Lo tratábamos en las reuniones previas a la carrera para que los ciclistas estuvieran preparados. Ha sido complejo, había que lidiar con la incertidumbre, y ha habido momentos en que temimos por la integridad de los corredores", asegura Rubén Martínez.