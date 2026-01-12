La Brújula de la economía

Robotomía, evento de robótica en AIN el 20 de enero

La Asociación de la Industria Navarra organiza una jornada sobre robótica para las empresas.

Javier Saralegui

Pamplona / Iruña |

Una veintena de empresas con sede en Navarra participarán en Robotomía, un encuentro dedicado íntegramente a mostrar aplicaciones robóticas prácticas en distintos ámbitos desde la industria hasta la logística o la defensa pasando por el sector agrícola. Organizado por la Asociación de la Industria Navarra, AIN, con el patrocinio del Gobierno de Navarra y la colaboración de Laboral Kutxa y de Euskaltel, este evento se celebra el próximo 20 de enero en las instalaciones de AIN en horario de mañana.

En La Brújula de la economía Rubén Elizari, Responsable de Relaciones Corporativas de AIN, y César Gonzalvo, Director Comercial de la empresa Iruña Tecnologías de Automatización nos explican en qué consiste este evento y qué podrán encontrar los asistentes.

