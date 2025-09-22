Más de uno

El Rincón del Zurdo: una librería y web navarra que facilita la vida a un 10% de la población

Hoy en Onda Cero hemos charlado con Juan Carlos Luquin, propietario de la histórica Librería Luquín en la calle San Francisco de Pamplona. Más allá de su faceta de librero, Luquin es conocido por haber creado en 1998 un espacio pionero en España dedicado a la venta de productos específicos para personas zurdas, tanto en su establecimiento como en su página web, El Rincón del Zurdo.

Onda Cero Navarra

Pamplona / Iruña |

Cerca de un 10% de la población es zurda, una condición que se hereda y que condiciona la realización de muchas tareas cotidianas como escribir o cortar con una tijeras por ejemplo.

Desde su librería Juan Carlos ofrece un amplio catálogo de utensilios adaptados: tijeras, cortaúñas, bolígrafos, lápices triangulares, gomas de borrar y material escolar especializado. Como él mismo destaca, “parece una tontería, pero un zurdo con tijeras de diestro no corta, rasga el papel”. Por eso, detalla la importancia del filo y de la ergonomía de cada producto, que marcan la diferencia en el día a día.

El librero reconoce que muchos de estos artículos proceden del extranjero, ya que en España apenas hay fabricantes de este tipo de productos. Sin embargo, su proyecto ha permitido que personas zurdas puedan acceder fácilmente a herramientas adaptadas y evitar posturas forzadas, como la llamada “postura de gancho”, muy común al escribir.

Client Challenge

Con su iniciativa “El Rincón del Zurdo” no solo cubre una necesidad, también visibiliza a un colectivo que históricamente ha sido poco tenido en cuenta e incluso ha sido mal visto. El propio Luquín, que de niño soñaba con tener su propia librería, ha conseguido unir su pasión por los libros con la reivindicación de la vida cotidiana de los zurdos, ofreciendo soluciones útiles y educativas desde Pamplona al resto de España e incluso a Latinoamérica.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer