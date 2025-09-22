Se refuerza la seguridad por las tardes en los centros de salud

Con el objetivo de "velar por la seguridad y tranquilidad de los profesionales y usuarios de los centros de salud en el horario de tarde", el departamento de Salud del Gobierno de Navarra, en colaboración con el departamento de Interior, Función Pública y Justicia, ha reforzado la presencia de personal de seguridad en los centros a partir de las 15 y 18 horas, y hasta las 20 horas, según el horario de funcionamiento de cada uno de ellos. Desde este lunes, los centros de salud de toda la red de Atención Primaria del Servicio Navarro de Salud que ofrezcan atención por las tardes contarán con seguridad privada, varios guardas jurados que irán rotando por los centros durante toda la tarde.

AGRESIONES A SANITARIOS

Con el aumento de las agresiones a los profesionales sanitarios registrado en los últimos años (en 2024 se notificaron 754 agresiones en el SNS) y algunos episodios registrados en los últimos meses en el ámbito de Primaria, se ha decidido reforzar la seguridad ya que, para Salud, tal y como explicó el consejero Fernando Domínguez a principio de año, "es prioritario que todos los trabajadores y usuarios se sientan seguros y puedan realizar su trabajo o acudir a sus citas con total tranquilidad y confianza". También continúa el trabajo con los sistemas de alarma y alerta, botón de seguridad en el ordenador de sobremesa en toda la red de Atención Primaria y Salud Mental y otros mecanismos de alerta (pulseras, botón físico...) que permiten "recibir ayuda inmediata de los compañeros más próximos, minimizando los daños en caso de conducta violenta".