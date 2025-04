Recuperado el suministro en hogares e industria en Navarra pero aún fallan las telecomunicaciones en la Ribera

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha precisado este martes que se ha recuperado el cien por cien del suministro eléctrico tanto para los hogares en la Comunidad foral como para la industria, si bien aún se encuentran caídas las telecomunicaciones en algunas zonas del centro y sur de Navarra, principalmente en la Ribera.

Chivite ha presidido a primera hora de este martes una nueva reunión del gabinete de crisis constituido con motivo del apagón y ha valorado que durante la madrugada, en torno a la 1, se ha recuperado el cien por cien del suministro eléctrico de los hogares de Navarra; "a las 22.30 estábamos al 80 por ciento".

También se ha retomado el suministro eléctrico para el cien por cien de la industria, "pero el reinicio de la actividad depende de la puesta en marcha de sus equipos y, según nos transmiten algunas empresas, están teniendo alguna dificultad para poner su maquinaria en marcha". "En algunos casos este arranque es un proceso más complejo, que se está viendo ralentizado también por la caída de los servicios de telecomunicaciones, tanto de telefonía fija como móvil", ha dicho.

Según ha indicado la presidenta, este es precisamente, el de las telecomunicaciones, el punto "más inestable" a primera hora de la mañana. "La caída de las telecomunicaciones en algunos puntos continúa en el centro y en el sur de Navarra", ha señalado, para afirmar que "a lo largo de la mañana habrá que resetear algunas estaciones de telefonía para retomar la conectividad". Buñuel, Falces y Murchante concentran, según ha precisado, el mayor número de incidencias. "Parece que el resto de municipios va recuperándose", ha dicho.

Chivite ha señalado que el cien por cien del sistema de telecomunicaciones del Gobierno de Navarra está operativo y ha precisado que "están sin servicio los centros que no están conectados al sistema del Gobierno de Navarra, sino a la red de operadores, que son los que están fallando". Ha indicado así que a lo largo de la noche se ha dispuesto un sistema de telecomunicaciones alternativo, "tanto para los centros de salud como para los centros sociosanitarios -residencias de ancianos-, a los que se ha dado walkie talkies para que tuvieran comunicación en todo momento con el 112".

En este escenario, la presidenta del Gobierno de Navarra ha afirmado que se mantiene el nivel 2 de emergencia "por un criterio de prudencia". Según ha detallado Chivite, el gabinete de crisis se volverá a reunir a las 12 horas y "si el servicio de telecomunicaciones está más estable y vamos recuperando la gran parte de los centros de este servicio de telecomunicaciones, la idea es ir desescalando a nivel uno".

María Chivite | SOS Navarra

Intervención del Estado

A preguntas de los periodistas, Chivite ha explicado que el Gobierno de Navarra no valoró pasar al nivel 3 de emergencias y pedir la intervención del Estado. "Es una cuestión que Navarra no tuvo encima de la mesa en el sentido de que estábamos bien coordinados y teníamos la capacidad de poder atender las urgencias que fueron surgiendo en todo momento", ha indicado.

Chivite ha apuntado que, "estando en el nivel 2, solicitamos la atención de la UME pidiéndole un generador y finalmente dada la necesidad que también había en otras zonas de este país, les llamamos para decirles que la cuestión estaba solventada y que no nos era necesario y podían destinarlo a otros sitios". "Viendo que podíamos coordinar y mantener esta situación, no valoramos pasar a nivel 3, que es cuando tus capacidades son superadas. No fue el caso de Navarra", ha subrayado.