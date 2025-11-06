PAMPLONA

El Rastrillo de Nuevo Futuro tendrá lugar del 13 al 23 de noviembre en la antigua estación de autobuses de Pamplona

El objetivo es recaudar fondos para los proyectos que impulsan desde la asociación a favor de la infancia y juventud en riesgo de exclusión social.

Organizada e impulsada por la Asociación Navarra Nuevo Futuro, con la habitual colaboración de Acción Social de Caja Rural de Navarra, la feria solidaria se llevará a cabo del 13 al 23 de noviembre en la antigua Estación de Autobuses de Pamplona. Esta nueva edición reivindica con, aún más fuerza, su principal misión: recaudar fondos para los proyectos que impulsan desde la asociación a favor de la infancia y juventud en riesgo de exclusión social, tanto en Navarra como en Senegal, Haití, Perú y El Salvador. Durante once días, este encuentro benéfico navarro por excelencia acogerá a las miles de personas que lo suelen visitar anualmente para disfrutar de sus habituales puestos y de la amplia variedad de actividades, talleres, gastronomía, espacios de ocio, juegos o actuaciones para todos los públicos.

PROGRAMA RASTRILLO 2025

JUEVES 13 NOVIEMBRE

19:00h Apertura de puertas de la antigua Estación de Autobuses de Pamplona.

19:30h Inauguración oficial con la actuación del Coro Infantil del Orfeón Pamplonés.

20:30h ¡Baila al ritmo de La Farruka Batucada!

VIERNES 14 NOVIEMBRE

17:00h Taller de velas en la zona infantil.

18:30h El Grupo Celerín conquista el escenario del Rastrillo.

20:00h Desfile de las últimas tendencias del Rastrillo con Dejavu Models.

SÁBADO 15 NOVIEMBRE

12:00h Taller infantil de magia con Cloe Arcoíris. ¡También habrá cuentacuentos!

13:00h Llegan los boleros de Pan con Chile.

17:00h Pintacaras para los más pequeños de la casa.

18:00h Taller de Paint & Wine: pon a prueba tu creatividad con el mejor vino.

18:00h Bingo solidario. ¡Habrá varios bingos sorpresa a lo largo de todo el Rastrillo!

19:30h Actuación de Seis de Copas.

DOMINGO 16 NOVIEMBRE

12:30h Concierto de The Love Emporium.

16:00h ¡Disfruta de la música sorpresa de nuestro 30º Aniversario!

18:00h Exhibición de Casas Regionales.

LUNES 17 NOVIEMBRE

17:00h ¡Que los más pequeños se diviertan! Actividades en la zona infantil.

19:30h Exhibición de esgrima con la Asociación Navarra de Esgrima Histórica (ANEH CORVUS).

MARTES 18 NOVIEMBRE

17:00h ¡Que los más pequeños se diviertan! Actividades en la zona infantil.

18:30h Nos vamos de concierto con Red Cardoon.

19:30h Firma de libros con la escritora y periodista Begoña Pro.

MIÉRCOLES 19 NOVIEMBRE

Comida solidaria con el Restaurante Alhambra.

16:00h ¡Que los más pequeños se diviertan! Actividades en la zona infantil.

18:00h Disfrutamos de la magia y el humor del Mago Hodei.

20:00h Degustación de las mejores pizzas con Grosso Napoletano.

JUEVES 20 NOVIEMBRE

DÍA MUNDIAL DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA

10:00h ¡Mañana de cine! Proyección de la película ‘Salvajes’.

17:00h ¡Celebramos este día con una gran Chocolatada!

18:30h Saborea el ‘Pintxopote’ solidario con Maite Montes.

19:00h Rojillos Blues Band llenan de ritmo el Rastrillo.

VIERNES 21 NOVIEMBRE

Comida solidaria con el Restaurante El Museo.

12:30h Rancheras y alegría con Joselito ‘El Mariatxi’.

16:00h ¡Que los más pequeños se diviertan! Actividades en la zona infantil.

16:30h - 18:00h ¡Abracadabra! Taller de magia con el Mago Marcos (inscripción previa en La Juguetería).

18:00h ¡Chuchín Ibáñez en vivo y en directo!

18:30h Degustación de las pizzas más sabrosas del Domino’s.

SÁBADO 22 NOVIEMBRE

10:00h Disfruta de otro sábado de cine con la película ‘Salvajes’.

12:30h Cofradía de San Saturnino.

16:00h ¡Que los más pequeños se diviertan! Actividades en la zona infantil.

18:00h Yincana ¡Exploradores del Futuro! (inscripción previa en La Juguetería).

19:30h Disfruta del pop-rock de los 80’s con La Banda del Desagüe.

17:00h - 20:00h Pintacaras infantil ¡para que los peques se diviertan!

DOMINGO 23 NOVIEMBRE

12:00h ¡Que la magia haga sus trucos! El Mago Marcos llega al Rastrillo.

13:00h ¡Bailamos al ritmo de los Gigantes Txikis!

18.00h Seguimos el compás de la Escuela de Flamenco Sandra Gallardo.

17:00h - 20:00h Pintacaras infantil ¡para que los peques se diviertan!

TODOS LOS DÍAS

Diorama de Playmoil de Imaginandplay ¡con sorpresas y sorteos para los más pequeños!

Delicioso menú diario en el Bistrót.

