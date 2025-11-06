El Rastrillo de Nuevo Futuro tendrá lugar del 13 al 23 de noviembre en la antigua estación de autobuses de Pamplona

Organizada e impulsada por la Asociación Navarra Nuevo Futuro, con la habitual colaboración de Acción Social de Caja Rural de Navarra, la feria solidaria se llevará a cabo del 13 al 23 de noviembre en la antigua Estación de Autobuses de Pamplona. Esta nueva edición reivindica con, aún más fuerza, su principal misión: recaudar fondos para los proyectos que impulsan desde la asociación a favor de la infancia y juventud en riesgo de exclusión social, tanto en Navarra como en Senegal, Haití, Perú y El Salvador. Durante once días, este encuentro benéfico navarro por excelencia acogerá a las miles de personas que lo suelen visitar anualmente para disfrutar de sus habituales puestos y de la amplia variedad de actividades, talleres, gastronomía, espacios de ocio, juegos o actuaciones para todos los públicos.

PROGRAMA RASTRILLO 2025

JUEVES 13 NOVIEMBRE

19:00h Apertura de puertas de la antigua Estación de Autobuses de Pamplona.

19:30h Inauguración oficial con la actuación del Coro Infantil del Orfeón Pamplonés.

20:30h ¡Baila al ritmo de La Farruka Batucada!

VIERNES 14 NOVIEMBRE

17:00h Taller de velas en la zona infantil.

18:30h El Grupo Celerín conquista el escenario del Rastrillo.

20:00h Desfile de las últimas tendencias del Rastrillo con Dejavu Models.

SÁBADO 15 NOVIEMBRE

12:00h Taller infantil de magia con Cloe Arcoíris. ¡También habrá cuentacuentos!

13:00h Llegan los boleros de Pan con Chile.

17:00h Pintacaras para los más pequeños de la casa.

18:00h Taller de Paint & Wine: pon a prueba tu creatividad con el mejor vino.

18:00h Bingo solidario. ¡Habrá varios bingos sorpresa a lo largo de todo el Rastrillo!

19:30h Actuación de Seis de Copas.

DOMINGO 16 NOVIEMBRE

12:30h Concierto de The Love Emporium.

16:00h ¡Disfruta de la música sorpresa de nuestro 30º Aniversario!

18:00h Exhibición de Casas Regionales.

LUNES 17 NOVIEMBRE

17:00h ¡Que los más pequeños se diviertan! Actividades en la zona infantil.

19:30h Exhibición de esgrima con la Asociación Navarra de Esgrima Histórica (ANEH CORVUS).

MARTES 18 NOVIEMBRE

17:00h ¡Que los más pequeños se diviertan! Actividades en la zona infantil.

18:30h Nos vamos de concierto con Red Cardoon.

19:30h Firma de libros con la escritora y periodista Begoña Pro.

MIÉRCOLES 19 NOVIEMBRE

Comida solidaria con el Restaurante Alhambra.

16:00h ¡Que los más pequeños se diviertan! Actividades en la zona infantil.

18:00h Disfrutamos de la magia y el humor del Mago Hodei.

20:00h Degustación de las mejores pizzas con Grosso Napoletano.

JUEVES 20 NOVIEMBRE

DÍA MUNDIAL DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA

10:00h ¡Mañana de cine! Proyección de la película ‘Salvajes’.

17:00h ¡Celebramos este día con una gran Chocolatada!

18:30h Saborea el ‘Pintxopote’ solidario con Maite Montes.

19:00h Rojillos Blues Band llenan de ritmo el Rastrillo.

VIERNES 21 NOVIEMBRE

Comida solidaria con el Restaurante El Museo.

12:30h Rancheras y alegría con Joselito ‘El Mariatxi’.

16:00h ¡Que los más pequeños se diviertan! Actividades en la zona infantil.

16:30h - 18:00h ¡Abracadabra! Taller de magia con el Mago Marcos (inscripción previa en La Juguetería).

18:00h ¡Chuchín Ibáñez en vivo y en directo!

18:30h Degustación de las pizzas más sabrosas del Domino’s.

SÁBADO 22 NOVIEMBRE

10:00h Disfruta de otro sábado de cine con la película ‘Salvajes’.

12:30h Cofradía de San Saturnino.

16:00h ¡Que los más pequeños se diviertan! Actividades en la zona infantil.

18:00h Yincana ¡Exploradores del Futuro! (inscripción previa en La Juguetería).

19:30h Disfruta del pop-rock de los 80’s con La Banda del Desagüe.

17:00h - 20:00h Pintacaras infantil ¡para que los peques se diviertan!

DOMINGO 23 NOVIEMBRE

12:00h ¡Que la magia haga sus trucos! El Mago Marcos llega al Rastrillo.

13:00h ¡Bailamos al ritmo de los Gigantes Txikis!

18.00h Seguimos el compás de la Escuela de Flamenco Sandra Gallardo.

17:00h - 20:00h Pintacaras infantil ¡para que los peques se diviertan!

TODOS LOS DÍAS

Diorama de Playmoil de Imaginandplay ¡con sorpresas y sorteos para los más pequeños!

Delicioso menú diario en el Bistrót.