¿Quién otorga el título de "Región Europea del Deporte" al que aspira Navarra?

Navarra ha empezado su camino para ser reconocida "Región Europea del Deporte 2027". El Gobierno de Navarra va a presentar la candidatura de la Comunidad Foral por su arraigo deportivo y la importancia que el ejercicio físico y la actividad deportiva tienen en la sociedad. Esta semana se ha presentado un logotipo creado para la ocasión por encargo del Instituto Navarro del Deporte y la Actividad Física a abelaz comunicación. Y se está preparando un dossier que describe la práctica deportiva, instalaciones, número de federados en relación a la población, y otros datos que avalen el empeño que Navarra pone en el deporte.

En mayo un comité de evaluación de ACES Europa, la entidad que otorga el reconocimiento, vendrá a Navarra y se enseñará a sus miembros no solo los grandes recintos deportivos de la Comunidad como el Navarra Arena, la renovada pista de atletismo de Larrabide, el frontón Labrit o el estadio del Sadar, sino también los lugares más destacados de la geografía foral. Hay que sacar 75 puntos de 100 en la lista para ganar a otras candidaturas y ser elegida "Región Europea del Deporte".

Y, ¿para qué sirve ser "región europea del deporte 2027"? ¿Tiene efectos prácticos? ¿Redunda en beneficio de la sociedad o el deporte navarros? ¿Qué entidad es ACES Europa? ¿En virtud de qué competencias atribuye el reconocimiento? Echando un vistazo rápido se observa que multitud de ciudades y regiones españolas son o han sido "ciudades europeas del deporte" o "regiones europeas del deporte" otros años. ACES Europa se presenta como una entidad sin ánimo de lucro, colaboradora de la Comisión Europea y la UNESCO, pero no queda claro si es una entidad pública o privada y si pertenece a los órganos de gobierno de la Unión Europea.

Las primeras cuestiones son contestadas por la consejera de deporte Rebeca Esnaola en la presentación a los medios de comunicación del logotipo de la candidatura navarra. Las referentes a ACES Europa son lanzadas al aire en Radioestadio Navarra después de investigar en la entidad que otorga los citados reconocimientos.

Además preguntamos a la consejera por la influencia que puede tener en la candidatura el enfrentamiento entre la Federación Internacional de Pelota Vasca y el Ayuntamiento de Pamplona por el título arrogado por la capital navarra de "Pamplona Capital Mundial de la Pelota", y la opinión del Gobierno de Navarra sobre el lugar de la sede de la FIPV, que anunció dejaba el local a su disposición en la Casa del Deporte de Pamplona.