Caliente Caliente

¿Qué le pasa a Osasuna?

Análisis de la planificación estructural de Osasuna tras la derrota contra el Sevilla

Javier Saralegui

Pamplona / Iruña |

La previa de la derrota de Osasuna contra el Sevilla dejó una de las claves de la planificación deportiva de esta temporada, que puede haber incluido un error: la dirección deportiva apostó por una plantilla corta, lo que conlleva, y más si hay lesiones como es el caso, tirar de la cantera no solo para completar convocatorias sino para jugar y cubrir demarcaciones allá donde tengas necesidad. El entrenador, sin embargo, tiene una idea diferente del papel de la cantera: cuenta con ella pero cuando vea a un jugador ya listo para dar el salto y quedarse en la primera plantilla. El primer planteamiento y el segundo son excluyentes, porque entonces las convocatorias se quedan de 18 y se recoloca jugadores del primer equipo en posiciones desacostumbradas debilitando a su vez esas demarcaciones que dejan de ocupar los titulares.

Sobre esto reflexionan los contertulios en "Caliente Caliente" gracias al Restaurante La Hacienda con Juan Carlos González Gabari, José Javier Echeverría y Luca Ciordia. En medio se entremezcla el análisis del partido de Osasuna en Sevilla, que le deja solo un punto por encima del descenso antes del parón de noviembre.

