¿Qué le pasa a Osasuna?

La previa de la derrota de Osasuna contra el Sevilla dejó una de las claves de la planificación deportiva de esta temporada, que puede haber incluido un error: la dirección deportiva apostó por una plantilla corta, lo que conlleva, y más si hay lesiones como es el caso, tirar de la cantera no solo para completar convocatorias sino para jugar y cubrir demarcaciones allá donde tengas necesidad. El entrenador, sin embargo, tiene una idea diferente del papel de la cantera: cuenta con ella pero cuando vea a un jugador ya listo para dar el salto y quedarse en la primera plantilla. El primer planteamiento y el segundo son excluyentes, porque entonces las convocatorias se quedan de 18 y se recoloca jugadores del primer equipo en posiciones desacostumbradas debilitando a su vez esas demarcaciones que dejan de ocupar los titulares.

En medio se entremezcla el análisis del partido de Osasuna en Sevilla, que le deja solo un punto por encima del descenso antes del parón de noviembre.