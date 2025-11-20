El programa ‘El Árbol de los Sueños’ de CaixaBank repartirá el regalo que piden en sus cartas a 540 niños de Navarra en riesgo de vulnerabilidad

El programa ‘El Árbol de los Sueños’ de CaixaBank permitirá repartir el regalo que piden en sus cartas a un total de 540 niños en riesgo de vulnerabilidad de Navarra gracias a una iniciativa solidaria que pone el foco en los valores que conlleva que cada niño reciba el regalo que ha pedido estas Navidades por la atención, tiempo y cariño que implica hacer realidad un deseo.

El programa se canaliza a través de las oficinas de CaixaBank, que disponen desde el 19 de noviembre de cartas escritas por niños, de hasta 12 años, que pueden estar en riesgo de pobreza alimentaria o en otra situación de posible vulnerabilidad.

Los clientes de la entidad que quieran participar en el ‘Árbol de los Sueños’ deberán dirigirse a una oficina de CaixaBank, donde se les asignará una de las cartas escritas por un niño en la que detallará el regalo concreto que desea para estas Navidades. Una vez recogida la carta, los participantes tienen hasta el 12 de diciembre para llevar a su oficina el regalo, que tiene como límite un importe máximo de 50 euros.

A partir de esa fecha, CaixaBank y las entidades sociales con las que colabora en este programa organizarán la recogida y reparto de los regalos para convertir en realidad la ilusión de los niños, teniendo en cuenta que para muchas familias este es el único regalo que reciben gracias a la cadena de solidaridad que se genera entre los clientes de la entidad.

Más entidades sociales y empresas implicadas

‘El Árbol de los Sueños’ es una iniciativa organizada por CaixaBank que cuenta con la colaboración de 11 entidades sociales de Navarra, así como con el apoyo de un total de 17 empresas. Gracias a la red de oficinas de la entidad, CaixaBank logra llevar ‘El Árbol de los Sueños’ a la Comunidad Foral.

En toda España, se repartirán regalos a más de 34.000 niños en situación de vulnerabilidad gracias a las casi 3.000 oficinas de CaixaBank, las más de 400 entidades sociales de todas las comunidades autónomas y las más de 430 empresas colaboradoras que colaboran con la iniciativa.

La edición de 2025 es la octava de ‘El Árbol de los Sueños’ y la previsión de atender las peticiones de un total de 34.525 cartas implica superar un nuevo récord de beneficiarios de la iniciativa. Con esta campaña, desde la primera edición de ‘El Árbol de los Sueños’, en 2018, CaixaBank conseguirá ayudar a cumplir los deseos de más de 220.000 niños en riesgo de pobreza y exclusión social.

Sobre la Acción Social de CaixaBank

CaixaBank es una entidad con una vocación profundamente social, además de un referente en banca socialmente responsable. Su actitud de servicio hacia sus clientes y toda la sociedad en general se ve reflejada en el impulso de programas de acción social y en el fomento del voluntariado, como vía para dar respuesta a los retos que demanda la sociedad.

Desde Acción Social CaixaBank se promueven iniciativas, actividades y campañas solidarias, algunas en colaboración con la Fundación ”la Caixa”. Gracias a su presencia en todo el territorio, su red de oficinas, la mayor de España, puede detectar las necesidades locales y ayudar desde la cercanía, así como apoyar a la Fundación ”la Caixa” en la canalización de las ayudas económicas a las entidades sociales. Además, a través de la actividad financiera, la entidad ofrece servicios y soluciones para todo tipo de personas.

Por otro lado, la actuación responsable de CaixaBank ha sido reconocida por los principales organismos internacionales. El Dow Jones Sustainability Index la sitúa entre los mejores bancos mundiales en términos de sostenibilidad y la organización internacional CDP la incluye como empresa líder contra el cambio climático.