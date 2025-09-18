Príncipe de Viana emite un informe favorable a la modificación de la protección del Monumento a los Caídos

La institución Príncipe de Viana ha emitido un informe favorable a la modificación de la protección del Monumento a los Caídos. Ésta era una resolución clave y casi definitiva para la resignificación de este lugar ya que avala que se retire el nivel de protección que impedía intervenir en el exterior de la cúpula y en las arcadas. A partir de ahora, el siguiente paso será llevarlo al Pleno en octubre para su aprobación definitiva. El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona, Joxe Abaurrea, se mostraba muy satisfecho con la noticia. En cuanto a los plazos provisionales para el inicio de obras, Abaurrea cree que serán a finales de 2026 o principios de 2027 mientras que el PSN cree que podrían ser los primeros meses del próximo año.

Otro de los temas importantes será el contenido del futuro centro de interpretación de memoria democrática y contra el fascismo y que será propuesto por un comité de 14 expertos de todo el mundo. Este grupo se ha reunido de forma telemática en numerosas ocasiones aunque desde el ayuntamiento dicen no conocer los contenidos que se están debatiendo.

PSN Y CONTIGO ZUREKIN

Este informe de Príncipe de Viana también se ha valorado de forma muy positiva por parte de Marina Curiel, secretaria general del Partido Socialista de Navarra. Esta transformación de los Caídos se produce por el acuerdo entre PSN, Bildu y Geroa Bai pero no por sus socios de gobierno de Contigo-Zurekin, que siempre han sido muy críticos con la decisión de estos tres partidos ya apostaban por el derribo, al igual que algunas asociaciones memorialistas.