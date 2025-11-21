Las primeras nevadas llegan a Navarra

Navarra se encuentra en alerta naranja por nieve hasta las seis de la tarde. Nevadas que han ocasionado problemas en buena parte de la comunidad desde primera hora de la mañana. La A-15 (Autovía de Leizarán) ha permanecido cerrada en sentido norte desde Irurzun por espacio de dos horas. Un camión ha hecho la tijera en otra via, la A-10, Autovía de Sakana, a la altura de Uharte-Arakil, obligando al corte de la vía en sentido Pamplona. La Guardia Civil se ha desplazado al lugar y ha habilitado un desvío alternativo por la carretera paralela NA-2410. Cinco carreteras de la red secundaria permanecen cerradas y es obligatorio el uso necesario de cadenas en otras cinco vías: NA-718 Estella-Lizarra – Olazagutía, NA-7510 San Miguel de Aralar, NA-137 Burgui - Isaba – Francia, NA-7300 Meano - Álava y la NA-7330 Villanueva de Yerri.

Sin electricidad en Valle Roncal

Varias localidades del valle de Roncal, como Urzainqui, Uztarroz e Isaba, han estado 14 horas sin electricidad por la nevada. La empresa eléctrica Endesa ha informado de que la causa del corte de luz, que se inicio ayer a las nueve de la noche, fue un árbol que cayó sobre la línea cerca del cementerio de Urzainqui por efecto del temporal. En Más de Uno el alcalde de Isaba, Carlos Anaut, no ocultaba su "malestar" y el del vecindario y anunciaba que presentarán una "queja". Denuncia que una nevada "de apenas 5 cm no puede ocasionar un problema de este tipo". Rodeados de un manto de nieve de 50 cm están en San Miguel de Aralar, donde no han pasado los quitanieves por las necesidades en cotas bajas. Miren Zulaica, que regenta el bar-restaurante, quitaba hierro a la situación ya que "disponemos de todo lo necesario" y "estamos disfrutando de la tranquilidad". En Beintza-Labaien ha llegado la nieve al pueblo tras años sin hacerlo, quedándose en los montes. Los peques se han quedado sin colegio al no llegar el bus escolar.