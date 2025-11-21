Previa del Osasuna - Real Sociedad: nada de amigos

Vuelve una liga a la que es difícil engancharse con tanto parón, y Osasuna recibe en El Sadar a la Real Sociedad con el objetivo claro de iniciar una remontada más que necesaria después de encadenar cuatro partidos en los que sólo ha conseguido un empate. Budimir, Torró y Moncayola no están descartados para una convocatoria que se dará mañana poco antes del partido.

La Real Sociedad no está mucho mejor que los rojillos pero ha ido poco a poco hacia arriba y ya tiene dos puntos más que los navarros. Diego Alonso "Elandante" y Álvaro Burusco (¡el mítico "Burus"!) desgranan las virtudes de la Real y sus jugadores más destacados y más desconocidos junto con Javier Saralegui, analizando además las declaraciones de Alessio Lisci.