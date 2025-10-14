El presidente de la mesa de Belate, Jesús Polo, defiende el proceso de contratación y dice que no intervino ningún cargo político

El presidente de la mesa de contratación de las obras de ampliación de los túneles de Belate, Jesús Polo, ha asegurado en la Comisión de Investigación del Parlamento de Navarra que en lo que a él respecta "no hay corrupción", que no ha recibido presiones políticas y que no conocía a Santos Cerdán ni sabía que tuviera relación con una de las empresas adjudicatarias. Preguntado en concreto por si puede asegurar que no hay corrupción en este caso ha respondido que: "No puedo asegurar que no haya, pero en lo que a mi respecta no". Asimismo ha indicado que no ha hablado con ningún miembro del Gobierno antes de la comparecencia ni con políticos y que no ha recibido instrucciones para la UTE que resultó adjudicataria de las obras, integrada por Acciona, Osés y Servinabar.

Tenso interrogatorio

De esta forma se ha pronunciado en respuesta al portavoz de UPN, Javier Esparza, el primero en formular sus preguntas en la primera de las comparecencias que acoge la comisión que se acordó a raíz del informe de la UCO sobre el caso Koldo en el que se mencionan algunas empresas adjudicatarias, una de ellas relacionada con el exsecretario general del PSOE, Santos Cerdán. El presidente de la mesa ha sostenido que “no es cierto” que él emitiera sus votos tras conocer los del resto de los integrantes de la mesa, siendo clave para que se adjudicaran las obra a la UTE, y ha insistido en que lo realizó en base a su conocimiento. Polo ha explicado que no conoce a Santos Cerdán, ni ha estado con él en reuniones: “En absoluto”. “Yo trabajaba en mi despacho y salía poquísimo. No ha salido su nombre en las obras. No sabía que Santos Cerdán tuviera relación con la obra". Además, ha señalado al secretario de la mesa, Lorenzo Serena, como quien debía supervisar la documentación administrativa: “No me dijo nada, le pareció bien y seguimos adelante. Estas obras grandes vienen en UTE. No me preocupé de que estuviera Servinabar. Yo Servinabar no la conocía para nada ni la había conocido. Él sí que vio y podía haber investigado un poquito".

Niega presiones Gobierno

Preguntado por si recibió algún tipo de presión por parte del Gobierno para adjudicar la obra, ha explicado que el gabinete del consejero le comentó que “había prisa por la directiva europea y había una infracción”. “Había una amenaza de multa. Mi superior era Pedro López, pero no me mandó nada”. Cuestionado sobre la prórroga de su jubilación Polo ha asegurado que la aceptó porque le “encantaba trabajar” y ha explicado que el Gobierno fue quien le propuso seguir trabajando y prorrogar su jubilación, en concreto, el consejero de Cohesión Territorial en aquel momento, Bernardo Ciriza. No sé si la presidenta conocía las prórrogas. Me siento agradecido con el Gobierno porque me gusta trabajar y hubiera seguido. Supongo que estarán agradecidos con mi labor. He hecho 45 licitaciones y trabajaba muchísimo”, ha añadido.