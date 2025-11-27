XI Premios Solidarios Onda Cero Navarra

La entrega de los galardones, que celebran su undécima edición, ha contado con la presencia de Carmen Maeztu, Consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, Consejero de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial, y Garbiñe Bueno, Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Pamplona.

Idoia Altadill, Directora Regional de Atresmedia Radio en Navarra, ha abierto un acto en el que también han intervenido Jorge García Cabanes, responsable de Acción Social de la Dirección Territorial Ebro de Caixabank y José Ángel Andrés, presidente de Fundación Caja Navarra, entidades que han respaldado un año más esta iniciativa a la que en esta undécima edición se ha sumado también la colaboración de Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona. El acto, que ha contado con la actuación en directo del artista pamplonés Javier Erro, se ha retransmitido en directo en la web y la app de Onda Cero.

Los Premios Solidarios Onda Cero tienen como objetivo reconocer públicamente las iniciativas solidarias desarrolladas por personas, entidades sociales, empresas e instituciones de Navarra, tanto en la Comunidad Foral como en el exterior. Los galardones premian a las personas o entidades más destacadas a lo largo del año en cinco categorías: Discapacidad y Dependencia; Cohesión e Inclusión Social; Cooperación Internacional; Comunicación y Sensibilización, y Empresa y Responsabilidad Social.

Una estatuilla de un lazo, símbolo de la solidaridad

Las personas y entidades reconocidas por su labor social han recibido como premio una estatuilla de un lazo metalizado, una figura que, en diversos colores, se ha convertido en un símbolo internacional de la solidaridad y de las causas sociales.

El jurado ha estado está integrado por representantes de Onda Cero Navarra, la Obra Social “La Caixa”, Fundación Caja Navarra, Gobierno de Navarra, Ayuntamiento de Pamplona y Universidad Pública de Navarra.

Estos son los seis galardonados de la undécima edición:

Premio Cooperación Internacional

Salam Gaza Navarra

Es una asociación sin ánimo de lucro, fundada en 2024, con el propósito de canalizar desde nuestra comunidad ayuda humanitaria a la población civil de la Franja de Gaza. Integrada por personas de distintos orígenes, trabaja para proporcionar agua, alimentos, material sanitario y apoyo psicológico a quienes más lo necesitan, al tiempo que impulsa proyectos educativos y de salud que refuerzan el futuro de la infancia y la comunidad gazatí. Salam Gaza realiza una labor esencial de sensibilización, visibilizando ante instituciones y la sociedad navarra la situación de derechos humanos en la zona. Sus campañas de emergencia, sus iniciativas en educación y salud y su capacidad para tejer redes solidarias entre Navarra y Gaza la convierten en merecedora del galardón.

Salam Gaza | ondacero.es

Premio Cohesión e Inclusión Social

Itaka-Escolapios

Es un proyecto educativo comprometido con la formación integral de niños, jóvenes y familias, que promueve valores de respeto, solidaridad y responsabilidad social. Entre sus iniciativas más destacadas se encuentra Ikaskide, un centro socioeducativo y de promoción social donde participan niños, jóvenes y adultos, situado en el Casco Viejo de Pamplona. Es un programa innovador que fomenta la cohesión y la inclusión social, creando espacios de aprendizaje y convivencia donde todas las personas se sienten valoradas y acompañadas. Gracias a esta labor y a su compromiso con una educación transformadora y solidaria, que une a la comunidad, Itaka-Escolapios Pamplona ha sido reconocido con este premio.

Itaka-Escolapios | ondacero.es

Premio Comunicación y Sensibilización

María Jesús Castillejo

Periodista y escritora, lleva casi treinta años como redactora en Diario de Navarra, unos veinte en temas sociales y solidarios y actualmente en la sección de Cultura. Tiene discapacidad auditiva grave desde la infancia, lo que no le ha impedido perseguir sus sueños, centrados en todo lo relacionado con escribir desde que tiene memoria. Actualmente, preside la asociación navarra de artistas plásticos, visuales y gráficos arteNA. Ha publicado un ensayo y una novela infantil y tiene otras obras en camino. Es autora del libro infantil Mi abuela es una bruja, que combina fantasía con reflexiones profundas sobre la caza de brujas, la mitología navarra y el Alzheimer. Por su trayectoria, marcada por la empatía y la concienciación, se le ha distinguido con este reconocimiento.

María Jesús Castillejo | ondacero.es

Premio Empresa y Responsabilidad Corporativa

Conservas Pedro Luis

Es una empresa navarra referente en el sector agroalimentario, reconocida por su firme apuesta por la calidad, la sostenibilidad y el compromiso con el entorno. Desde sus inicios ha trabajado junto a agricultores locales, impulsando prácticas responsables y fomentando un modelo productivo ético y respetuoso con el medio ambiente. A ello se suma una sólida vocación solidaria, que se materializa en colaboraciones continuas con entidades sociales, donación de productos para campañas de apoyo a familias vulnerables, participación en iniciativas benéficas y respaldo a diversos proyectos. Su implicación social y su forma de entender la empresa como un agente transformador hacen de Conservas Pedro Luis un ejemplo de responsabilidad corporativa.

Javier Campo - Conservas Pedro Luis | ondacero.es

Premio Discapacidad

Otra Mirada Rítmica

Se funda en 2019 por parte de Sandra Pérez Abadiano para hacer realidad su sueño de dar la oportunidad a las personas con discapacidad intelectual de practicar el deporte que a ella tanto le apasiona. En Otra Mirada el deporte es una herramienta de inclusión, superación y transformación personal... El equipo, formado por 18 gimnastas, ha participado en campeonatos naciones y torneos internacionales consiguiendo muy buenos resultados. Otra Mirada demuestra cómo el deporte puede derribar barreras, generar igualdad de oportunidades y fortalecer la cohesión social. Por su compromiso con la inclusión y su capacidad para mejorar la calidad de vida de sus integrantes, recibe esta distinción.

Otra Mirada Rítmica | ondacero.es

Mención Especial Jóvenes Solidarios

Asociación Los Kaskicos de Beriain

Es una entidad sociocultural de Beriain formada íntegramente por voluntariado que trabaja para dinamizar la vida comunitaria del municipio mediante actividades festivas, culturales y de convivencia. Su nombre rinde homenaje a los antiguos mineros de la mina de Potasas, de quienes se consideran herederos tanto en espíritu como en identidad local. Además de preservar tradiciones y fomentar la participación ciudadana, la asociación destaca por su fuerte compromiso solidario, especialmente visible durante episodios como la DANA, en los que han colaborado activamente para ayudar a las personas afectadas. Con su labor Los Kaskicos contribuyen a fortalecer el sentido de pertenencia y a enriquecer la vida social y humana de Beriain.