La plantilla de Osasuna se renovará en "una transición tranquila"

Jorge Herrando será rojillo hasta 2030. Se trata de una renovación estratégica en el Club Atlético Osasuna, como lo fueron en su día las de larga duración de Jon Moncayola o Aimar Oroz. Herrando ha expresado hoy su alegría por la renovación y su deseo por seguir cumpliendo etapas en el club. Las próximas que a él le gustaría alcanzar son la titularidad, ser un jugador importante en el club y llegar a ser capitán.

En la renovación de Herrando estaba presente el director deportivo, Braulio Vázquez, al que hemos cuestionado por las líneas maestras de confección de la plantilla para los próximos años que está llevando a cabo. Braulio habla de una renovación de jugadores con una "transición tranquila" como cuando en su día terminó el ciclo de leyendas como Oier Sanjurjo o Roberto Torres.

Sigue coleando en la afición la decepción por la eliminación de la Copa del Rey en los penaltis contra la Real Sociedad después de que el equipo fuera ganando 0-2 en Anoeta. Braulio habla sobre la gestión de los lanzamientos de penalti en Osasuna, después de que Lisci reconociera que los jugadores decidieron quiénes eran los lanzadores y él determinara el orden. Rubén García, especialista, no estuvo entre los cinco lanzadores, y Kike Barja reconoció después de Rubén estaba entre los muchos que se ofrecieron para lanzarlos pero cedió su sitio a otros compañeros.