Una persona fallecida y dos heridas tras colisionar cuatro vehículos en Bera

Una persona ha fallecido y otras dos han resultado heridas la tarde del jueves tras colisionar cuatro vehículos en la carretera N-121-A en Bera.

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 16:14 horas del jueves y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Oronoz, al equipo médico de guardia de la zona, una ambulancia de soporte vital básico y patrullas de la Policía Foral y la Guardia Civil. Asimismo, SOS Navarra ha coordinado con SOS Deiak la movilización de efectivos de bomberos del parque de Irún, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada) y una ambulancia de soporte vital básico.

El siniestro se ha producido a la altura del kilómetro 68.3 de la carretera N-121-A (Pamplona - Behobia) y ha consistido en una colisión múltiple en la que se han visto implicados cuatro vehículos.

Los servicios de emergencia no han podido hacer nada por la vida de una mujer de 75 años, que ha fallecido en el lugar. Por su parte, las dos personas heridas han sido trasladas, por los servicios de emergencia movilizados por SOS Deiak, a los hospitales de Irún y San Sebastián.