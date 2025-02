Peligra el inicio de temporada de carreras ciclistas

El inicio de la temporada de carreras ciclistas peligra a día de hoy por la negativa de las dos asociaciones de moto enlaces de Navarra a participar en las pruebas.

Estas motocicletas transportan jueces, cámaras de televisión o hacen de enlace de comunicaciones además de cortar carreteras y el tráfico en cruces por los que pasan las carreras. Su labor es voluntaria y los daños personales sí están cubiertos por el seguro de responsabilidad civil, pero no el de sus motocicletas.

Han hablado con clubes, federaciones e Instituto Navarro del Deporte, pero nadie les da una solución, por lo que han decidido plantarse. Patxi tena, portavoz de Motoenlace y Motoeventos Navarra, lo anunciaba en Onda Deportiva: “A día de hoy, y ya lo hemos informado a todos los clubes con los que colaboramos, nuestras asociaciones no van a realizar esos trabajos de motoenlace. Nosotros no vamos a colaborar mientras no se nos brinde una solución o al menos nos podamos sentar a buscar una solución”.