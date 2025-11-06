Peio Etxeberria: "La primera vez no me enteré, ahora disfruto del previo a la final"

Peio Etxeberria está disfrutando de los días previos a su tercera final consecutiva del Campeonato del Cuatro Y Medio: "La primera vez hace dos años ni me enteré, la segunda ya fue distinto, y esta vez estoy disfrutando de todo lo que conlleva la previa de la final". Ahí tiene ventaja sobre Javier Zabala, que debuta en estas lides, pero de nada valdrá si no acierta con el juego el día de la final.

Peio también le resta valor a haber ganado a Jokin Altuna en semifinales. "Ya no sirve de nada", afirma, pero ha sido la victoria que le ha dado el puesto en la final y supone ganar al número uno del cuadro. El de Cenoz ha hecho un campeonato de menos a más, pero simplemente porque ha salido así: "Gasté mi bala con la derrota frente a Jaka" afirma, y luego ha dejado en seis tantos a Larrazabal, en diez a Ezkurdia y en nueve a Altuna.

Ahora se centra en llegar lo más en forma posible a la final. El campeonato pasa factura, y reconoce que el cuerpo duele el día después de cada partido. Tiene tiempo y ganas, y espera conseguir por fin su primer título de la distancia el día 16 en el frontón Bizkaia.