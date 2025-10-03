Campeonato de Europa de Ciclismo

Paula Ostiz, doble campeona de Europa

La ciclista navarra se impone en la prueba en ruta dos días después de ganar la contrarreloj

Javier Saralegui

Pamplona / Iruña |

Paula Ostiz, doble campeona de Europa
Paula Ostiz, doble campeona de Europa | X RFEC

Paula Ostiz lo ha vuelto a hacer. La ciclista navarra del equipo Movistar ha conseguido con la selección española el último título que le faltaba para redondear una quincena perfecta: la medalla de oro de Campeona de Europa de la prueba en ruta, disputada este mediodía en Francia.

A la plata en contrarreloj y oro en la carrera en ruta del Mundial de Ruanda Paula ha sumado hoy el primer puesto en la prueba en ruta y el martes el oro en la contrarreloj del Europeo. En esta ocasión ha ganado en un sprint mano a mano a la suiza Grossman en el último kilómetro de los 62 de que constaba la carrera en ruta.

