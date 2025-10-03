Paula Ostiz, doble campeona de Europa

Paula Ostiz lo ha vuelto a hacer. La ciclista navarra del equipo Movistar ha conseguido con la selección española el último título que le faltaba para redondear una quincena perfecta: la medalla de oro de Campeona de Europa de la prueba en ruta, disputada este mediodía en Francia.

A la plata en contrarreloj y oro en la carrera en ruta del Mundial de Ruanda Paula ha sumado hoy el primer puesto en la prueba en ruta y el martes el oro en la contrarreloj del Europeo. En esta ocasión ha ganado en un sprint mano a mano a la suiza Grossman en el último kilómetro de los 62 de que constaba la carrera en ruta.