El Parlamento de Navarra estudia recurrir la negativa del Supremo a entregar información del 'caso Koldo'

El Parlamento de Navarra estudia recurrir la decisión adoptada ayer por el Tribunal Supremo. El alto tribunal denegó la solicitud de la Cámara Foral para que le trasladara la documentación del 'caso Koldo' de cara a la celebración el próximo mes de octubre de la comisión de investigación sobre obra pública. En su argumentación el magistrado instructor, Leopoldo Puente, sostiene que las diligencias del sumario serán reservadas y no ha lugar a remitir la documentación solicitada. La Cámara Foral había pedido al Supremo que, antes del próximo 15 de septiembre, le trasladara "toda documentación" que fuera de interés para la comisión de investigación parlamentaria, como la transcripción de las declaraciones de los principales investigados e informes policiales y tributarios, con especial hincapié en el navarro y ex secretario general del PSOE Santos Cerdán. Puente recuerda que, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, "las diligencias del sumario serán reservadas, de tal modo que las mismas, incluso cuando no se hubiera decretado el secreto, no tienen carácter público".

Presidente Parlamento critica formas

El presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde, ha expresado su sorpresa por haber conocido "por los medios de comunicación" la resolución del Tribunal Supremo por la que se deniega al Legislativo foral documentación del 'caso Koldo' para su comisión de investigación sobre adjudicaciones públicas. "No deja de sorprender conocer por los medios de comunicación una resolución del Tribunal Supremo denegando documentación solicitada por la comisión de investigación del Parlamento de Navarra que aún no ha sido notificada a nuestra institución. Preocupante forma de funcionar", ha afirmado. Hualde no descarta "recurrir la decisión una vez sea notificada de forma oficial". El Parlamento también reclamó al juez Ismael Moreno, que investiga en la Audiencia Nacional la misma causa, que le facilite una batería de informes para la comisión de investigación.