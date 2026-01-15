El Parejas de pelota se encamina a las jornadas clave

El Campeonato de Parejas de Pelota a mano se encamina hacia las jornadas decisivas. Hay una enorme igualdad en casi todas las parejas, con una (Laso y Albisu) destacada en cabeza con 8 victorias y otra (Peio Etxeberría y Rezusta) que lo tienen muy complicado y son colistas con 2 triunfos. El resto, seis parejas, están todos con 4 ó 5 victorias, por lo que en un torneo en el que solo los dos últimos se quedan sin pasar a la siguiente fase todo, hasta los tanteadores individuales, puede ser decisivo para ver quién pasa de ronda.

Es parte del análisis que el jefe de deportes de Diario de Navarra y periodista especializado en pelota, Luis Guinea, hace en Radioestadio Navarra con Javier Saralegui. Ambos comentan otra circunstancia del torneo: es la primera vez que no ha habido suplencias hasta la jornada 9. Luis apunta a que los pelotaris han variado su forma de afrontar el torneo: ahora prefieren apurar su estado físico con las manos consiguiendo puntos en las primeras jornadas para luego parar si lo necesitan en las últimas fechas. La cuestión es si estará todo decidido para las últimas jornadas de liguilla o, como se presume, los últimos partidos serán clave.

Guinea analiza también el estado de forma y de juego de las parejas del torneo, con Mariezkurrena ayudando mucho a Larrazabal adelante y Altuna echando una mano a Ezkurdia atrás, entre otros aspectos. Este sábado en Estella se espera un lleno absoluto en el Remontival para el encuentro Laso - Albisu frente a Larrazabal y Mariezkurrena.