Pamplona presentará a mediados de octubre el informe del comité de expertos sobre el futuro centro de memoria

El 16 de octubre se hará público el informe encargado por el Ayuntamiento de Pamplona a un comité de expertos en torno al futuro centro de interpretación de memoria democrática y contra el fascismo que se prevé habilitar en el Monumento a los Caídos. El comité, integrado por 14 especialistas de reconocido prestigio estatal e internacional, ha trabajado desde el mes de mayo en el documento que sentará las bases del nuevo centro de memoria. Los integrantes del comité viajarán hasta Pamplona los días 16 y 17 de octubre y presentarán el informe en Condestable. El objetivo es que este nuevo espacio de memoria incorpore el relato sobre quiénes fueron las víctimas y cómo se desarrolló esa época de represión y muerte durante la Guerra Civil y el régimen franquista. Para ello, se ha recurrido a 14 especialistas de reconocido prestigio, de países como Chile, Argentina o Austria, entre otros.

Comité de expertos

Forman parte del comité el doctor en Historia y director del Instituto Navarro de la Memoria, José Miguel Gastón Aguas; el doctor en Historia, investigador y docente César Layana Ilundain, jefe de la sección de Documentación del Instituto Navarro de la Memoria; el doctor en Historia y profesor Fernando Mendiola Gonzalo, director del Fondo Documental de la Memoria Histórica en Navarra de la UPNA, y el doctor en Historia y docente Emilio Majuelo Gil. Además, participan la activista de movimientos sociales Asun Larreta Ayesa; la profesora Matilde Eiroa San Francisco; la actriz y directora del Museo de Memoria y Derechos Humanos de Chile, Fernanda García Iribarren; la profesora de Bellas Artes y directora general del Parque de la Memoria-Monumento a las Víctimas de Estado de Buenos Aires (Argentina), Nora Hochbaum; la directora del Museo de la Paz de Gernika, Iratxe Momoitio Astorkia; la doctora y profesora Nuria Ricart Ulldemolins, investigadora principal de ‘Arte público y memoria: monumentalidad, arte público, espacio público y memoria’, y directora del Grupo de Investigación Arte Público, Memoria y Patrimonio. El comité lo completan el catedrático Miguel Ángel del Arco Blanco, investigador especializado en la guerra civil, la posguerra, y el fascismo; el catedrático Lourenzo Fernández Prieto, director del proyecto universitario Nomes e Voces, sobre la represión franquista en Galicia; el historiador y profesor Jordi Guixé Coromines, director del Director del Observatorio Europeo de Memorias (EUROM), y el filósofo e historiador Cristian Dürr, quien trabaja para el Memorial de Mauthausen en Austria. Las recomendaciones que realicen se incorporarán a las bases del concurso internacional de arquitectura del que surgirá el proyecto definitivo de resignificación del Monumento a los Caídos centro de memoria y contra el fascismo que se ubicará en los Caídos.