Pamplona pierde 312.000 euros en ayudas de fondos Next Generation destinados al comercio

El Ayuntamiento de Pamplona ha devuelto 312.000 euros en ayudas de fondos Next Generation destinados al comercio por no ejecutarse algunos de los planes previstos o hacerlo fuera de plazo. El Gobierno de España reclamó al consistorio el reintegro de subvenciones y el pago de intereses al no ejecutar el 100% de los planes ‘Pamplona puede’ y ‘Pamplona es mucho más"·. Una cuestión sobre la que ha eludido pronunciarse, por el momento, el alcalde de la capital navarra, Joseba Asirón. Quienes si lo han hecho han sido los grupos municipales de UPN y PSN, que han denunciado la actuación del equipo de gobierno en esta materia.

Convocar Comisión Fondos Next Generation

La portavoz de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona, Cristina Ibarrola, ha anunciado que pedirán "explicaciones sobre estos contratos en la próxima Comisión de Presidencia, así como la convocatoria de la Comisión de fondos Next Generation, de manera que nos expliquen el grado de ejecución de todos los contratos enmarcados en estas ayudas o si ha habido otras devoluciones por inejecución". Ibarrola ha incidido en que "se trata de unas ayudas de una gran importancia para la ciudad y resulta evidente que ha habido una falta de previsión y que su gestión no ha sido adecuada y es algo que no se puede permitir". Los regionalistas también han criticado "elcinismo y la hipocresía del PSN", ya que han señalado que en el pleno del pasado mes de julio denunciaron que Asiron estaba "poniendo en riesgo" otro proyecto con una subvención Next de 993.206 euros por construir cuatro nuevos parkings disuasorios. Precisamente la portavoz del grupo municipal del PSN, Marina Curiel ,ha reclamado "explicaciones y mejoras" en la gestión de los fondos europeos. Curiel ha señalado que, tras solicitar información al equipo de Gobierno, "se nos ha trasladado que la devolución se debe a un problema de licitación en dos proyectos" y ha denunciado que "refleja una falta de planificación que no puede repetirse, ya que está en juego el aprovechamiento de recursos estratégicos para la ciudad".