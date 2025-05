Pachu, un ingeniero biomédico máximo goleador de Osasuna Magna Xota

Osasuna Magna Xota intentará en los dos partidos de liga que quedan estar entre los ocho primeros clasificados para jugar el play off por el título de la Liga Nacional de Fútbol Sala. De momento es octavo con un solo punto de ventaja sobre Santa Coloma y cinco sobre Valdepeñas y Córdoba, lo que indica que entre cuatro equipos se jugarán tres plazas para el play off: Jaén (40), El Pozo (39), Xota (38) y Santa Coloma (37) son sexto, séptimo, octavo y noveno respectivamente.

El máximo goleador del Xota, con 17 tantos conseguidos, es Pablo García Lago, "Pachu". Y avanza en Onda Deportiva que el equipo va a pelear a tope por lograr ese objetivo de disputar varios años después una fase por el título. "Llenar Anaita nos ayudaría en ese objetivo", señala antes del último partido en casa de la liga regular. Palma es el líder de la competición y acaba de proclamarse Campeón de Europa. Aún y todo, tiene algún punto débil que los de Miguel Hernández intentarán explotar. "Tenemos que hacer una buena defensa de pivote", reconoce Pachu ante una de las virtudes del rival. Las propias, el crecimiento como equipo de Osasuna Magna, con los jugadores nuevos compenetrados y los que ya estaban, con un año más de experiencia.

El propio Pachu estuvo en enero en la pre lista de Jesús Velasco, seleccionador nacional de fútbol sala. Se quedó ahí, pero no hubo decepción: "Hay que saber llevarlo, no es que te dejan fuera sino que hay gente mejor. Soy joven y lo tomo como un premio".

Hay otra faceta de Pachu menos conocida: es ingeniero biomédico. Y da clases de apoyo a estudiantes: "Como soy inquieto y me gusta hacer cosas este año he empezado a dar clases particulares. Lo hago vocacionalmente, siempre me ha gustado la docencia, Así ayudo a unos chavales de Pamplona. Sus alumnos ya son fans del Xota: "Alguno ya tiene la camiseta y todo". Todo, hasta las matemáticas y la física, hará falta para ganar a Palma el viernes en Anaitasuna.