Pablo Martínez-Lage: “Pronto los biomarcadores en sangre van a revolucionar completamente el diagnóstico del Alzheimer"

En "Más de uno Pamplona", con motivo de la Semana del Alzheimer organizada por AFAN, hemos podido compartir unos minutos con el doctor Pablo Martínez-Lage, neurólogo y director científico de la Fundación Cita-Alzheimer, reconocido a nivel internacional.

Martínez-Lage ha recordado que el 30-40% de los casos no están diagnosticados y que "la enfermedad de Alzheimer es un proceso que hoy en día se puede diagnosticar con un altísimo grado de fiabilidad" gracias a biomarcadores. Esto permite actuar antes de que aparezca la dependencia: "Si diagnosticamos la enfermedad cuando una persona todavía no es dependiente y aplicamos medidas terapéuticas, es posible que retrasemos el momento en que aparezca esa dependencia, aunque no podamos curar la enfermedad".

El neurólogo ha subrayado que el sistema sanitario aún necesita mejorar en valoración neuropsicológica y acceso a pruebas diagnósticas. Sin embargo, ha anunciado un avance crucial: "En poco tiempo vamos a tener disponibles los biomarcadores en sangre. Y esto va a revolucionar completamente el diagnóstico".

En cuanto a tratamientos, ha explicado que aunque aún no existe cura, "hay dos anticuerpos que han demostrado eliminar los depósitos de amiloide y ralentizar el avance de la enfermedad". Eso sí, su eficacia está limitada a fases muy iniciales, lo que refuerza la necesidad de un diagnóstico precoz.

Respecto a la genética, Martínez-Lage ha aclarado que "la enfermedad de Alzheimer no es genética ni hereditaria", salvo en casos muy raros (menos del 1%). Tener un familiar afectado aumenta solo "muy poquito el riesgoE.

También ha hablado de prevención, destacando la importancia de controlar factores como hipertensión, colesterol, obesidad, y fomentar la dieta mediterránea, actividad física, estimulación cognitiva y manejo del estrés.

Sobre síntomas de alarma, ha señalado que no lo son los olvidos puntuales de nombres o dónde se ha dejado un objeto, sino los fallos repetidos de memoria reciente: "El fallo de memoria relevante es olvidar lo que una persona ha hecho ayer o incluso esa misma mañana". Si se acompaña de cambios en el lenguaje, desorientación o apatía, se debe consultar al médico.

Finalmente, ha destacado que recibir un diagnóstico no siempre supone una condena: "Una de cada tres personas cuidadoras sintió alivio al tener un nombre para lo que ocurría en casa". Y añadió: "El 97% de las personas responde que quiere saberlo cuanto antes si tuviese Alzheimer".