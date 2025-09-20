Villarreal 2 - Osasuna 1

Osasuna vuelve de vacío de Villarreal

Budimir adelantó a Osasuna de penalty pero el Villarreal logró remontar en la segunda parte. El equipo de Lisci jugó más de 50 minutos en inferioridad por la expulsión de Rosier.

Arturo Armendariz

Pamplona / Iruña |

Budimir lanza el penalty ante el Villarreal
Budimir lanza el penalty ante el Villarreal | Agencia EFE

El Villarreal logró una sufrida victoria por 2-1, con goles de Mikautadze y Pape Gueye, ante un Osasuna que se adelantó en el marcador con un tanto de penalti de Budimir, pero que acabó pagando la expulsión en la primera parte del lateral Valentin Rosier.

El equipo de Marcelino García fue claro dominador del partido, sobre todo en el segundo tiempo, aunque Osasuna nunca se rindió y tuvo la opción de empatar en el añadido con dos remates de Raúl que salvó de forma espectacular el meta Luiz Júnior.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer