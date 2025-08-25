Osasuna vence y convence

Esa es la sensación que deja el primer partido evaluable como “nomal” del Osasuna de Alessio Lisci. Normal porque el rival no era uno de los grandes, que te obliga a jugar de otra forma y más en su estadio. Había ganas de ver cómo se desenvolvía Osasuna contra el Valencia incluso más allá de cuál fuera el resultado final.

Y la conclusión es que este equipo puede sorprender a los rivales. Si el catálogo de posibilidades, sistemas y demarcaciones es amplio, Osasuna divertirá a sus aficionados. Ayer, más allá de la ubicación de Moncayola como carrilero izquierdo, vimos muchos cambios de posición de futbolistas dentro del partido. Y jugando once contra once, porque es verdad que la inferioridad numérica del Valencia desde el minuto 21 condicionó el partido y ofreció más posibilidades a Osasuna para desarbolar las iniciativas del equipo de Corberán: Moi Gómez tuvo libertad (ya era hora) para moverse por toda la media punta, de izquierda a derecha, y Víctor Muñoz (qué velocidad) lo mismo estaba en la banda derecha que de segundo delantero. O por delante de Budimir. La sociedad Moi – Aimar – Víctor puede dar muchas posibilidades y alegrías a este equipo.

Y sí, se confirma: Moi está de vuelta. Está a gusto, y se le nota. Gran noticia para sus compañeros y para Osasuna, porque su calidad está fuera de toda duda.

Se van viendo también otras características del nuevo entrenador: le gusta hablar de fútbol. No va a tener problema en explicar sus decisiones y el plan de partido, el preparado y el que ha resultado. Y eso le va a ayudar a conectar con la afición y a que se valore su trabajo y el del resto del cuerpo técnico.

Así que aquí tenemos al nuevo Osasuna, con dos fichajes que están rindiendo y con Luis Sabalza de nuevo Presidente y buscando un directivo, porque Martín Corera pasará a la historia por su brevedad en el cargo. Algo mejor le iría a la planta noble si no diera tanta importancia a las redes sociales y a los sectores que van dictando quién puede y quién no ser directivo de Osasuna en función de ideas políticas personales. Más allá de estar en acuerdo o en profundo desacuerdo con ellas.

